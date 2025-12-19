Kết hôn xong mới biết phải gánh khoản nợ cờ bạc 300 triệu đồng cho mẹ vợ

(VTC News) -

Tôi quen vợ vào 3 năm trước, trong một lớp học thêm ngôn ngữ. Khi đó, cả hai mới chỉ 25 tuổi. Tôi nhanh chóng đem lòng yêu em vì đức tính hiền lành, chăm chỉ. Gia cảnh của em cũng éo le, cha mẹ sớm ly hôn. Em là con một, ở với mẹ từ nhỏ.

Nhà tôi ở thành phố, không khá giả; cha mẹ làm cơ quan nhà nước. Nhà vợ thì khó khăn hơn, ở quê, buôn bán tạp hóa nhỏ. Đôi lần tôi theo bạn gái về quê thăm, mẹ em rất niềm nở. Còn cha mẹ tôi thì hơi e ngại, nhưng con trai quyết tâm rồi nên cũng chiều ý.

Tiệc cưới làm tại hai nơi. Đám ở nhà gái tổ chức nhỏ gọn, chỉ có vài người thân quen, làng xóm đến. Mẹ vợ cho con gái 2 chỉ vàng làm của hồi môn. Sau đám cưới, tiền mừng phía nhà gái được để lại hết cho mẹ vợ sửa nhà.

Ba tháng đầu sau cưới trôi qua yên bình. Hai vợ chồng sống chung với cha mẹ và em trai tôi. Thêm người, sinh hoạt cũng có phần thay đổi. Thế nhưng nhờ tính cách hiền lành, vợ nhanh chóng thích nghi và được mọi người trong nhà yêu quý.

Rồi một buổi chiều, vợ gọi điện cho tôi trong giờ làm, giọng run run. Mẹ vợ nợ hơn 300 triệu đồng, người ta đến nhà đòi tiền. Con số khiến tôi lặng người, vì nó không phải là nhỏ với những người làm công ăn lương, lại chưa có gì trong tay như vợ chồng tôi. Cũng đến hôm đó, vợ mới nói thật rằng mẹ cô ấy xưa nay mê đánh bạc, khoản tiền kia là nợ cờ bạc.

Cưới vợ về rồi mới phát hiện mẹ vợ là người nghiện cờ bạc nặng. (Ảnh minh họa: iStock)

Vợ kể, suốt tuổi thơ, không ít lần em chứng kiến cảnh mẹ bị chủ nợ đến tận nhà "khủng bố". Đến khi đi học trên thành phố rồi đi làm, em cũng phải luôn phải chuyển tiền về trả nợ cho mẹ.

Dù được khuyên can nhiều lần, mẹ vợ vẫn chứng nào tật nấy, lại đánh bạc rồi thua rồi "nã" tiền con, khi thì vài triệu, rồi cả chục triệu đồng. Cô ấy luôn im lặng tìm cách xoay xở chỗ này, chỗ kia để giúp mẹ. Trước đám cưới, mẹ cũng nợ khoảng 50 triệu đồng. Tiền mừng cưới thực ra là để cho bà trả nợ chứ chẳng phải sửa sang nhà cửa gì cả.

Vợ tôi khóc, xin tôi giúp đỡ, nói rằng nếu không có tiền trả, họ sẽ siết nhà, mẹ không biết sống thế nào; bà người thân, mối quan hệ máu mủ duy nhất mà cô ấy còn trên đời này.

Vợ nói trước đây không muốn giấu diếm chuyện xấu trong gia đình, nhưng không nói vì sợ nếu để lộ thì gia đình tôi không cho cưới. Hơn hết, em sợ tôi ghét bỏ mẹ. Bên cạnh đó, vợ tôi cũng từng hy vọng mong manh rằng sau khi con gái đi lấy chồng thì mẹ sẽ hồi tâm chuyển ý, bỏ hẳn cờ bạc như bà từng hữa.

Tôi im lặng rất lâu. Khoản tiền hai vợ chồng đang có cũng chỉ khoảng 200 triệu đồng. Nếu bây giờ muốn giải quyết dứt điểm nợ nần của mẹ vợ thì phải vay thêm 100 triệu đồng nữa. Con số này không ít, vay cũng được nhưng ảnh hưởng đến dự định sinh con của hai vợ chồng trong năm tới.

Điều tôi sợ hơn cả là tương lai, mẹ vợ vẫn chứng nào tật nấy, giải quyết xong khoản nợ này thì bà sẽ lại đánh bạc nữa. Xong món nợ này, sẽ lại có khoản nợ khác, tôi vừa bước chân vào hôn nhân là khoản 300 triệu đồng, và rồi sẽ có những khoảng 100 triệu, 500 triệu nữa ập đến chừng nào mẹ vợ tôi còn đủ sức đến chiếu bạc. Cái hố sâu không đáy này, tôi e mình không đủ sức lấp đầy.

Ngoài chuyện mẹ vợ đánh bạc, trôi cũng sinh ra nghi ngờ, liệu vợ còn bí mật mà chưa kể hay không. Tôi rất yêu vợ, muốn gắn bó với cô ấy cả đời, thế nhưng biến cố này khiến tôi hoài nghi về mối quan hệ, cũng không tin tưởng vào sự lâu dài của cuộc hôn nhân. Tôi mong quý độc giả cho lời khuyên để giải quyết cục diện bế tắc, mù mịt hiện tại.

Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.