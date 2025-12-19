Đóng

Người dân lập lán chặn đường vào mỏ đồng ở Lào Cai

(VTC News) -

Hơn 2 tuần người dân dựng lán chặn đường vào mỏ đồng Tả Phời kiến nghị quyền lợi đất đai, chính quyền Lào Cai đã lập tổ công tác làm rõ vụ việc.

Cao Lý
