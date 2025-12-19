(VTC News) -

Không chỉ có giá trị cao về mặt thương mại, nhà lô góc còn mang lại nhiều lợi thế về không gian và ánh sáng nếu được thiết kế hợp lý. Để tận dụng tối đa ưu điểm và khắc phục nhược điểm, gia chủ cần có những giải pháp thiết kế phù hợp.

Nhà lô góc là gì?

Nhà lô góc là loại hình nhà ở nằm tại vị trí góc của hai (hoặc nhiều) tuyến đường giao nhau. Thông thường, nhà lô góc sẽ có ít nhất hai mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông, khác với nhà liền kề chỉ có một mặt tiền. Đặc điểm này khiến nhà lô góc trở nên nổi bật, dễ nhận diện và có giá trị cao hơn so với các căn nhà nằm giữa dãy.

Tại các khu đô thị, nhà lô góc thường được ưu tiên cho mục đích kinh doanh, buôn bán hoặc kết hợp vừa ở vừa kinh doanh. Với nhà ở thuần túy, vị trí lô góc mang lại không gian mở, khả năng đón ánh sáng và gió tự nhiên tốt hơn, tạo cảm giác thoáng đãng, ít bí bách.

Nhà lô góc dễ dàng tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió. (Ảnh: SBS House)

Ưu điểm lớn nhất của nhà lô góc là sở hữu nhiều mặt thoáng, giúp dễ dàng lấy sáng, thông gió tự nhiên, giảm phụ thuộc vào đèn điện và điều hòa. Ngoài ra, mặt tiền rộng cũng giúp việc thiết kế kiến trúc trở nên linh hoạt, dễ tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Tuy nhiên, do tiếp giáp nhiều mặt đường, nhà lô góc dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi bẩn và nắng gắt. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng thường cao hơn vì cần đầu tư mặt tiền ở nhiều phía, hệ thống cửa, ban công, che chắn cũng phức tạp hơn so với nhà thông thường.

Cách tối ưu thiết kế nhà lô góc vừa đẹp vừa thoáng

Tối ưu hình khối và mặt tiền kính

Hình khối kiến trúc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điểm nhấn cho nhà lô góc. Những đường nét dứt khoát, mặt tiền kính lớn, ban công lam thép bố trí hợp lý sẽ giúp ngôi nhà nổi bật và lấy sáng tối đa.

Tận dụng tối đa lợi thế hai mặt tiền

Nên ưu tiên mở cửa sổ, cửa đi, ban công ở cả hai mặt tiền để tăng khả năng đón gió và ánh sáng. Tuy nhiên, việc bố trí cần có chọn lọc, tránh mở quá nhiều gây nóng hoặc mất riêng tư.

Với mặt tiền hướng nắng gắt, có thể sử dụng lam chắn nắng, ban công sâu hoặc cây xanh để giảm bức xạ nhiệt.

Thiết kế không gian mở, hạn chế vách ngăn

Nhà lô góc phù hợp với phong cách thiết kế không gian mở. Khu vực phòng khách, bếp và phòng ăn có thể liên thông, sử dụng nội thất thấp hoặc vách kính thay cho tường đặc. Cách làm này giúp ánh sáng lan tỏa đều, không gian trông rộng rãi và thoáng đãng hơn.

Nhà lô góc 2 mặt tiền 3 tầng. (Ảnh: SBS House)

Bố trí giếng trời và thông tầng hợp lý

Dù có nhiều mặt thoáng, việc bố trí giếng trời vẫn rất cần thiết, đặc biệt với nhà lô góc có chiều sâu lớn. Giếng trời giúp lấy sáng cho khu vực giữa nhà, đồng thời tạo luồng đối lưu không khí, giảm cảm giác ngột ngạt.

Khu vực cầu thang kết hợp giếng trời là giải pháp phổ biến và hiệu quả.

Tăng mảng xanh để cân bằng vi khí hậu

Một ưu thế lớn của nhà lô góc là có nhiều không gian để bố trí cây xanh. Ban công, sân thượng, bồn cây dọc mặt tiền hay tường xanh không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp lọc bụi, giảm nhiệt và tiếng ồn từ đường phố.

Cây xanh cũng góp phần tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu cho không gian sống đô thị.