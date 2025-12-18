+
Trực tiếp: Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ IV
Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ IV được tổ chức tối 18/12 tại Hà Nội với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”.
Tin mới
Mưa sao băng cuối cùng 2025 diễn ra tối nay, có gì đặc biệt?
20:43 18/12/2025
Trực tiếp: Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ IV
20:32 18/12/2025
TP.HCM cho phép 42 doanh nghiệp bất động sản làm dự án thí điểm nhà ở thương mại
19:39 18/12/2025
Bất động sản
Thủ tướng: Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, mất thời gian
19:37 18/12/2025
Tin nóng
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam bám sát Indonesia
19:11 18/12/2025
Hậu trường
Bóng đá Việt Nam giành HCV lịch sử ở SEA Games 33
19:05 18/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Huy NL, Duy Thẩm 'mục sở thị' cơ sở cai nghiện
19:00 18/12/2025
Chính thức: Xác định đầy đủ trọng tài chung kết U22 Việt Nam đấu Thái Lan
18:57 18/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Bộ GD&ĐT điều chỉnh Kì thi Tốt nghiệp THPT 2026
18:32 18/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Đội hình U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan: Tam tấu Văn Khang, Đình Bắc, Viktor
18:32 18/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Vụ sữa giả Hiup: Nhóm lãnh đạo Z Holding lập quỹ 'rửa tiền' 83 tỷ
18:27 18/12/2025
Bản tin 113
Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định: Không có 'môn liên kết' hay 'môn tự nguyện'
18:00 18/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Phẫu thuật cắt bỏ khối u sợi thần kinh gần 1kg gây biến dạng mặt
17:50 18/12/2025
Tin tức
Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 29/11 đến 5/12
17:47 18/12/2025
Lá lành đùm lá rách
Nam NSND sở hữu giọng hát 'triệu người có một', nay là Giám đốc Học viện Âm nhạc
17:41 18/12/2025
Sao Việt
Vạch trần ‘ma trận’ 26 công ty che giấu đường dây sản xuất sữa giả Hiup
17:33 18/12/2025
Bản tin 113
Toàn cảnh khu vực được quy hoạch làm trục đại lộ ven sông Hồng 855.000 tỷ đồng
17:32 18/12/2025
Tin nóng
Chuyển từ 'người dân chạy theo thủ tục' sang 'dữ liệu chạy thay cho người dân'
17:20 18/12/2025
Tin nóng
Truy tố chủ tịch công ty sản xuất sữa giả Hiup thu hơn 2.400 tỷ đồng
17:18 18/12/2025
Bản tin 113
Làm gì để thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch?
17:16 18/12/2025
Tài chính
Suất ăn bán trú trường Trưng Vương bị tố 'lèo tèo': Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?
17:12 18/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Ngỡ ngàng 3 chị em đô vật Việt Nam đánh đâu thắng đó, giành 3 HCV SEA Games
17:09 18/12/2025
Võ Thuật
VPBank đưa T1 về Việt Nam: Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới
17:02 18/12/2025
Kinh tế
Lý do Mỹ Tâm đồng ý sản xuất phim do Mai Tài Phến làm đạo diễn
17:01 18/12/2025
Sao Việt
Vietlott 18/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/12/2025 - Xổ số Power 6/55
17:00 18/12/2025
Xổ số
Hà Nội: Xã Thượng Phúc sẵn sàng cho lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic
16:57 18/12/2025
Thời sự
Dự kiến học sinh TP.HCM nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày
16:47 18/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Thế Giới Di Động và vivo công bố 3 trụ cột cho chiến lược kinh doanh năm 2026
16:45 18/12/2025
Kinh tế
Tấm bằng đại học Y gần 60 năm tuổi và câu chuyện về một bác sĩ quân y
16:34 18/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
16:31 18/12/2025
Thời sự quốc tế