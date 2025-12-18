Đội hình U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan: Tam tấu Văn Khang, Đình Bắc, Viktor

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng đội hình thắng U22 Philippines ở bán kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không thay đổi vị trí nào. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games 33 cũng như xuyên suốt khoảng thời gian làm việc với đội U22/U23 Việt Nam, ông Kim dùng 1 đội hình ở 2 trận đấu liên tiếp.

Hàng phòng ngự ổn định với thủ môn Trần Trung Kiên và bộ 3 trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh là điểm tựa quan trọng.

Kể cả khi không áp đảo được đối thủ, các hậu vệ của U22 Việt Nam đủ chắc chắn để khiến thủ môn Trung Kiên không phải làm việc vất vả. Tuyến dưới bảo đảm an toàn, đồng thời có khả năng phát động tấn công rất tốt giúp các cầu thủ phía trên yên tâm để có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Phần lớn các cơ hội của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Philippines có dấu ấn của Nguyễn Phi Hoàng. Không có lý do gì để cầu thủ của Đà Nẵng mất vị trí đá chính ở cánh trái. Phạm Minh Phúc cũng có màn thể hiện tốt để giữ chắc suất đá chính.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn Nguyễn Xuân Bắc đá cặp với Nguyễn Thái Quốc Cường ở hàng tiền vệ U22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên khả năng kiểm soát và hỗ trợ tấn công của tuyến giữa.

Hàng tiền đạo của U22 Việt Nam như thường lệ là Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang và Lê Viktor.

Đội hình U22 Việt Nam đấu Thái Lan

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.