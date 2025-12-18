Trọng tài liên tục gây bức xúc, U22 Việt Nam đá chung kết vẫn không có VAR

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan lúc 19h30 tối nay 18/12 trong trận chung kết, tranh huy chương vàng SEA Games 33. Theo thông lệ của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, danh tính tổ trọng tài điều hành trận đấu chỉ được ban tổ chức công bố ở thời điểm chốt danh sách đăng ký thi đấu. Đáng chú ý, trận đấu tâm điểm này không được áp dụng công nghệ VAR.

Thông tin SEA Games 33 không sử dụng VAR tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng quen thuộc với công nghệ hỗ trợ trọng tài. Trước đó, nhiều giải vô địch quốc gia trong khu vực như Thai League, V.League hay Malaysia Super League đã từng bước triển khai VAR ở các trận đấu quan trọng.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 không áp dụng VAR.

Sự băn khoăn của cổ động viên càng gia tăng sau trận chung kết bóng đá nữ gây tranh cãi tại SEA Games 33, khi một số tình huống trọng tài bị cho là ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến kêu gọi ban tổ chức SEA Games cần áp dụng VAR nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch, đặc biệt ở những trận đấu then chốt như U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan.

Tuy nhiên, việc triển khai VAR tại SEA Games chắc chắn không thể xảy ra tại Thái Lan lần này mà phải chờ ít nhất tới kỳ đại hội sau mới được xem xét.. SEA Games vốn là sự kiện thể thao đa môn, quy mô lớn, diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau, không tập trung như các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Việc lắp đặt VAR đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đội ngũ vận hành được đào tạo bài bản, cũng như chi phí đáng kể. Ngoài ra, môn bóng đá nam tại SEA Games 33 phải thay đổi địa điểm tổ chức rất gần ngày thi đấu do ảnh hưởng của bão lụt, ban tổ chức không đủ thời gian và kinh phí để triển khai VAR theo phương án tổ chức mới.

Việc trận đấu không có VAR khiến không ít cổ động viên Việt Nam lo ngại, trong bối cảnh công tác trọng tài tại SEA Games 33 gây ra nhiều bức xúc. Trong trận chung kết tai tiếng của môn bóng đá nữ tối qua, các trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng, từ chối một bàn thắng hợp lệ rõ ràng của đội tuyển Việt Nam.