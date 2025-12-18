Báo Thái Lan đọc vị HLV Kim Sang-sik, lo ngại 3 ngôi sao U22 Việt Nam

(VTC News) -

Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025, tờ báo chuyên thể thao Siam Sport có những phân tích về U22 Việt Nam - đối thủ của chủ nhà U22 Thái Lan. Tờ báo này nhận định "U22 Thái Lan phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất của giải đấu" khi chạm trán U22 Việt Nam.

"Đó là đối thủ sở hữu lối chơi chặt chẽ, tổ chức có kỷ luật, nền tảng thể lực sung mãn cùng nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường đỉnh cao", tờ SiamSport viết. Truyền thông Thái Lan cho rằng chính sự ổn định và bản lĩnh thi đấu là yếu tố khiến Việt Nam luôn nằm trong nhóm ứng viên vô địch ở khu vực, bất chấp số lần đăng quang SEA Games không quá vượt trội.

Siam Sport đánh giá cao ảnh hưởng của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là đã nhanh chóng tạo dựng bản sắc riêng cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao. Triết lý của ông là đề cao tính tổ chức, sự an toàn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công. Lối chơi 3-4-3 mà Việt Nam đang vận hành được mô tả là khiến đối thủ “tiêu hao nhiều thể lực và rất khó áp đặt thế trận”.

U22 Việt Nam được nhận định là đối thủ đáng gờm của U22 Thái Lan. (Nguồn: VFF)

Về chuyên môn, điểm mạnh lớn nhất của U22 Việt Nam theo đánh giá của tờ báo Thái Lan là sự cân bằng giữa các tuyến. Hàng phòng ngự chơi kỷ luật, tuyến giữa có khả năng phá lối chơi đối phương, trong khi hàng công sở hữu nhiều phương án tạo đột biến. Đặc biệt, kỷ luật chiến thuật được duy trì trong suốt 90 phút là yếu tố giúp Việt Nam giữ được sự ổn định ở các trận đấu then chốt.

Tuy vậy, tờ báo này cũng chỉ ra những điểm mà đội tuyển có thể bị khai thác. "Khi đối đầu các đội bóng giàu tốc độ và pressing cường độ cao, hệ thống phòng ngự của Việt Nam đôi lúc bộc lộ sự lúng túng. Bên cạnh đó, khả năng tấn công vẫn phụ thuộc nhiều vào những cá nhân có khả năng tạo khác biệt, và nếu bị khóa chặt từ sớm, U22 Việt Nam có thể gặp khó trong việc triển khai thế trận", Siam Sports nhận định.

Bài phân tích cũng dành sự chú ý cho một số gương mặt nổi bật như đội trưởng Khuất Văn Khang là trụ cột giàu kinh nghiệm, nổi bật với những đường chuyền vượt tuyến và sút phạt chính xác. Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và đã ghi 2 bàn. Bên cạnh đó, Viktor Lê, tiền đạo gốc Nga trưởng thành từ lò CSKA Moscow – được xem là nhân tố nguy hiểm nhờ chất lượng chuyên môn và khả năng tạo đột biến.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan.