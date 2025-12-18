Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, chung kết SEA Games 33 mới nhất

(VTC News) -

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 hôm nay 18/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt).

Cập nhật kết quả SEA Games 33 mới nhất. và bảng tổng sắp huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Sau 3 trận đấu, U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi cũng như sự chững chạc về tâm lý thi đấu. Hình ảnh bế tắc ở trận thắng U22 Lào rơi vào quên lãng khi U22 Việt Nam hoàn toàn vượt trội trước U22 Malaysia và U22 Philippines. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát trận đấu và chơi ổn định suốt 90 phút.

Nguyễn Đình Bắc là nhân tố nổi bật của U22 Việt Nam trong cả 3 trận đấu, được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi là "ngôi sao của đội". Dù vậy, U22 Việt Nam không chỉ có Đình Bắc là ngòi nổ nguy hiểm. Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang cũng chơi rất hay ở trận thắng U22 Philippines. Trước U22 Malaysia, Lê Viktor, Nguyễn Thái Quốc Cường và Phạm Minh Phúc cũng không kém cạnh.

U22 Việt Nam có phong độ tốt tại SEA Games 33.

Trong khi đó, U22 Thái Lan đối mặt với sự nghi ngờ từ chính cổ động viên nhà. Chơi hơn người phần lớn thời gian của trận bán kết, đội bóng xứ chùa vàng rất chật vật mới giữ được chiến thắng trước U22 Malaysia sau khi ghi bàn từ quả đá phạt.

Dù vậy, đội chủ nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả vẫn có những lợi thế đáng gờm. Yodsakorn Burapha là nhân tố mà hàng phòng ngự U22 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác.

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games

Tính từ SEA Games 21 năm 2001, các đội tuyển bóng đá nam (U22, U23) của Việt Nam gặp Thái Lan tổng cộng 9 lần. Trong đó, U22 Việt Nam chỉ thắng được một trận. Chiến thắng duy nhất này đến ở SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng giúp U22 Việt Nam (ông Park Hang-seo làm huấn luyện viên trưởng) bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Trong 8 lần đối đầu còn lại, 2 đội hòa nhau 4 trận. U22 Việt Nam thất bại 4 lần, trong đó có 1 trận thua vì bàn thắng vàng trong hiệp phụ ở SEA Games năm 2003. Tính riêng các trận chung kết SEA Games, U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan 3 lần (2003, 2005, 2022). Đội bóng xứ chùa vàng nhỉnh hơn với 2 chiến thắng.

Tuy nhiên, tính từ năm 2018 đến nay, các đội tuyển U22 và U23 của bóng đá Việt Nam không thua trước Thái Lan ở mọi giải đấu chính thức. Đây cũng là giai đoạn U22 Việt Nam giành 2 huy chương vàng SEA Games, trong khi bóng đá Thái Lan chưa vô địch kể từ sau kỳ đại hội năm 2017.