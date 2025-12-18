Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 29/11 đến 5/12

(VTC News) -

Từ ngày 29/11 đến 5/12, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 8 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Bé Lầu Loan Ly trong bài viết “Bé ngã từ mái nhà, nguy cơ mất cánh tay, cha mẹ nghèo ôm con cầu cứu khắp nơi”

- Chị Lê Thị Kim Ngân trong bài viết “Người vợ trẻ ôm hai con nhỏ giữa căn nhà sau lũ: Sao anh nỡ bỏ mẹ con em…”

- Đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên trong các bài viết như: Sau những tiếng kêu cứu trong lũ dữ, đồng bào giờ cần lắm bàn tay của bạn, 'Thương lắm miền Trung ơi' nghe nhiều quá rồi, chung tay giúp đỡ thực sự thôi!...

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 29/11 đến 5/12 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.