Lý do Mỹ Tâm đồng ý sản xuất phim do Mai Tài Phến làm đạo diễn

(VTC News) -

Sau thời gian ấp ủ, Mỹ Tâm vừa công bố hình ảnh đầu tiên giới thiệu dự án phim điện ảnh Tài. Bộ phim gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ cách khai thác không gian đậm chất miền Tây.

Đây là bộ phim do Mỹ Tâm sản xuất kết hợp cùng Mai Tài Phến trong vai trò đạo diễn. Nữ ca sĩ cho biết lý do cô đồng hành cùng Mai Tài Phến lần này là vì nhìn thấy ở anh sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng to lớn.

“Tôi vốn là người thích làm phim nhẹ nhàng về tình cảm, tình yêu, nhưng đạo diễn lại là người mạnh về hành động. Đến lúc đọc xong kịch bản, ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới nhận thấy bộ phim lần này sẽ có sự hài hòa, đan xen giữa nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và chấp nhận làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đóng chung phim "Chị trợ lý của anh" năm 2019.

Sau khi tạo dấu ấn ở web-drama Bình Báo, Mai Tài Phến được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn khi đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trong dự án điện ảnh đầu tay.

Anh chia sẻ rằng mình vốn mê phim ảnh từ nhỏ, và ước mơ được tự tay kể một câu chuyện của riêng mình luôn thôi thúc anh. “Tôi như một đứa trẻ, nhảy vào thực hiện dự án này với tất cả sự nhiệt thành. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận tôi trong các vai trò mới, cùng anh em diễn viên và nhà sản xuất Mỹ Tâm”, Mai Tài Phến nói.

Mai Tài Phến cũng cho biết anh muốn làm một bộ phim thuần giải trí, mang nhiều yếu tố khác nhau như tình cảm gia đình, hành động, hài hước. Đây là sự pha trộn không dễ nhưng nếu thành công sẽ tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn lẫn nam chính của phim.

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong dự án điện ảnh Tài đang nhận được quan tâm từ khán giả. Trước đó, cả hai đã từng hợp tác ăn ý trong một vài sản phẩm nhưng đây là lần đầu họ đứng chung ở một dự án điện ảnh.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, bộ phim sẽ khai thác không khí miền Tây - vùng đất đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện của nhân vật chính. Đây không chỉ là bối cảnh mà còn là linh hồn của câu chuyện, nơi những số phận nhỏ bé xoay vần giữa dòng đời, nơi cái nghèo, cái tình, cái thiện và cái ác thường xuyên va chạm nhau.

Bộ phim chưa ấn định ngày ra rạp, tuy nhiên dự kiến công chiếu vào mùa xuân năm 2026.