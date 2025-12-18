(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa ban hành Thông báo chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171.

Có 42 doanh nghiệp kinh doanh được cho phép thực hiện dự án thí điểm. Các dự án này tập trung ở khu vực Nhà Bè, Bình Chánh, TP Thủ Đức, Quận 8, Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Nhiều dự án có diện tích trên đất lúa dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng.

TP.HCM cho phép 42 doanh nghiệp bất động sản làm dự án thí điểm nhà ở thương mại.

Theo danh sách, dự án có vốn đầu tư lớn nhất là Khu nhà ở Nam Khang ở Long Phước (TP Thủ Đức cũ) do Công ty CP xây dựng kinh doanh bất động sản Nam Khang đầu tư trên diện tích 177.118m²; tổng vốn đầu tư 16.000 tỷ đồng, thực hiện trong 8 năm 8 tháng.

Dự án lớn thứ 2 là Khu nhà ở sinh thái Phú Quý tại xã Long Điền (Long Đất-Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), do Công ty Cổ phần Tập đoàn SanFrancisco đầu tư trên diện tích đất 498.556,2m². Tổng vốn đầu tư 6.279,56 tỷ đồng, thời gian hoàn thiện đến giữa năm 2035.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa -Vũng Tàu cũng được cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Long Điền tại xã Long Điền với quy mô vốn gần 5.000 tỷ đồng.

Khu dân cư Sadeco Phước Kiển do Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn đầu tư tại Nhà Bè cũng là dự án quy mô lớn được TP.HCM chấp thuận thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171. Dự án này thực hiện trên diện tích 173.984m², trong đó có 97.357,4m² đất lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng. Tổng vốn đầu tư 4.754,6 tỷ đồng, thực hiện trong 164 tháng.

Tại phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ), Công ty CP Hải Nhân được cho phép thực hiện khu nhà ở Phước Long B trên diện tích 45.343,5m², trong đó có 5.778m² đất lúa chuyển đổi. Tổng giá trị đầu tư 4.187 tỷ đồng, thời gian đầu tư trong 5 năm.

Công ty CP Đầu tư xây dựng Vy Quỳnh được chấp thuận đầu tư Khu nhà ở và khu phức hợp căn hộ ở kết hợp thương mai dịch vụ tại phường Long Phước với giá giá trị đầu tư 4.093 tỷ đồng, thực hiện trong 9,5 năm.

Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM sẽ được bổ sung lượng lớn khi loạt dự án nhà ở thương mại thí điểm theo Nghị quyết 171 bung hàng. (Ảnh minh họa)

Công ty TNHH May Tuấn Nhã được thực hiện dự án Enrich complex có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng tại phường Phú Định (Quận 8 cũ). Dự án này có diện tích 21.821m², thời gian đầu tư trong 6 năm...

Đầu tháng 11, TP.HCM chấp thuận cho 54 tổ chức triển khai dự án thí điểm thuộc đợt 1/2025, với tổng diện tích hơn 6,55 triệu m² đất, trong đó hơn 212.000 m² đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng.

Hồi giữa năm, Sở Xây dựng có ý kiến liên quan quy hoạch xây dựng của 442 vị trí, khu đất dự kiến phát triển nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết 171. Các vị trí, khu đất này tập trung nhiều ở Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Quận 8, Quận 12 cũ...

Theo Nghị quyết 171, nhà đầu tư được thỏa thuận nhận quyền sử dụng với đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải đất ở, đất khác trong cùng thửa để làm dự án nhà ở thương mại.

Trường hợp trong khu, thửa đất có phần do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý nhưng không tách được thành dự án độc lập thì đưa vào diện tích đất chung để lập dự án, và Nhà nước thu hồi, giao cho nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu.

Điều kiện để dự án được thí điểm chính sách này là khu, thửa đất phải ở khu vực đô thị, phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Dự án thí điểm cần có tối đa 30% diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch, theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh đến 2030.