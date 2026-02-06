Vietnam Post dùng công nghệ AI để tăng tốc lưu thông hàng hóa dịp cận Tết

(VTC News) -

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, sản lượng chấp nhận qua hệ thống của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ghi nhận mức tăng trưởng 25-30% so với ngày thường của các tháng cuối năm và tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Ngày cao điểm, sản lượng bưu gửi toàn mạng lưới lên tới gần 1.000.000 bưu gửi/ngày.

Vietnam Post sử dụng Hệ thống dây chuyền chia chọn tự động ứng dụng công nghệ Cross Belt hiện đại. (Ảnh: Vietnam Post)

Đại diện Bưu điện Việt Nam cho biết, để hàng hóa thông suốt, đơn vị đã triển khai các phương án điều hành trên toàn mạng lưới, tổ chức giám sát hoạt động 24/7, kiểm soát chặt chẽ lưu lượng hàng hóa tại các khâu khai thác, chia chọn, vận chuyển nhằm kịp thời điều phối, xử lý phát sinh.

Tại các HUB khai thác vùng, Bưu điện Việt Nam trang bị hệ thống dây chuyền chia chọn tự động với công suất hàng chục nghìn bưu gửi/giờ nhằm tự động hóa và đẩy nhanh tốc độ chia chọn, khai thác hàng hóa.

Hệ thống dây chuyền chia chọn tự động ứng dụng công nghệ Cross Belt hiện đại. Công nghệ này có công suất lớn, tích hợp công nghệ mã vạch, trí tuệ nhân tạo xử lý thông tin và phân tích hình ảnh, có khả năng định danh, định tuyến bưu gửi chính xác theo thời gian thực, cho phép chia chọn bưu gửi tốc độ cao chính xác 100% theo hàng trăm hướng chia đến tuyến xã, phường.

Qua đó, đơn vị có thể rút ngắn đến 70% thời gian khai thác, giao nhận hàng hóa, tối ưu chi phí, mang đến mức giá dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Ngày cao điểm, sản lượng bưu gửi toàn mạng lưới của Vietnam Post lên tới gần 1.000.000 bưu gửi/ngày. (Ảnh: Vietnam Post)

Để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng trước Tết Nguyên đán, Bưu điện Việt Nam thông báo đến khách hàng các mốc thời gian giao nhận. Cụ thể, đối với hoạt động phát trả hàng hoá, các bưu gửi đến Bưu cục phát trước ngày 15/2 (28 tháng Chạp) sẽ được Bưu điện Việt Nam phát đến tay người nhận trước Tết Nguyên đán, chậm nhất là trước 12h trưa ngày 16/2 (29 tháng Chạp).

Theo kế hoạch, các Bưu cục giao dịch trung tâm sẽ mở cửa phục vụ người dân, doanh nghiệp đến hết ngày 15/2 (28 tháng Chạp) và mở cửa trở lại từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết).

Đối với các dịch vụ chuyển phát quốc tế, các đường thư máy bay, tàu thủy sẽ tạm ngừng khai thác theo lịch làm việc của cơ quan Hải quan, từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026. Do đó, các bưu gửi quốc tế trong thời gian này có thể chậm hơn so với chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.