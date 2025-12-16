Bí thư TP.HCM: Cần xem xét cơ chế linh hoạt khi tách thửa đất do ông bà để lại

(VTC News) -

Sáng 16/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tổ 12 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hòa sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Buổi tiếp xúc có sự tham gia của cử tri phường Đông Hoà và cử tri phường Dĩ An.

Tại đây, các cử tri nêu ý kiến xoay quanh vướng mắc trong thực thi pháp luật đất đai sau sáp nhập địa giới. Một trong những nội dung được người dân quan tâm là việc tách thửa đất gia đình để lại cho con cháu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo phản ánh của cử tri Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An), nhiều thửa đất hình thành từ trước, được các gia đình sử dụng ổn định qua nhiều thế hệ nhưng chỉ có lối đi nội bộ. Khi thực hiện thủ tục tách thửa để phân chia cho con cháu hoặc làm thừa kế, người dân không đáp ứng được yêu cầu thửa đất phải tiếp giáp đường giao thông công cộng theo quy định hiện hành.

"Đường đi lại có 2 trường hợp, một là phân lô bán nền nằm trong quy hoạch, còn đây là đất gia đình để lại thì có thuộc trường hợp bị quy là phân lô bán nền hay không, việc này khó cho gia đình", bà Mai nói.

Theo bà Mai, đây là đất ở của gia đình, không phát sinh hoạt động phân lô bán nền hay đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên, nếu áp dụng quy định một cách cứng nhắc, người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện quyền sử dụng đất hợp pháp.

Vì vậy bà kiến nghị có trường hợp ngoại lệ, để những trường hợp đất ông bà để lại con cháu, chỉ cần có lối đi nội bộ vẫn được tách thửa.

Nhiều cử tri đồng ý kiến với bà Mai. Họ cho rằng, các quy định về đất đai, tách thửa cần phải làm sao đảm bảo quyền lợi cho người dân. Nếu cứ theo quy định thì quyền lợi hợp pháp của người dân không thể thực hiện được.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, các quy định pháp luật về đất đai được xây dựng nhằm tăng cường quản lý, tránh tình trạng chia nhỏ đất tràn lan. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn tồn tại những trường hợp đặc thù cần được xem xét trên cơ sở điều kiện lịch sử và quá trình sử dụng đất.

Ông dẫn kinh nghiệm từng triển khai tại tỉnh Bình Dương (cũ), nơi thành lập hội đồng để xem xét các trường hợp tách thửa chưa đáp ứng đầy đủ quy định nhưng có yếu tố thực tế, sử dụng ổn định, không làm phát sinh hạ tầng dân cư mới.

Cách làm này được đánh giá là góp phần tháo gỡ vướng mắc cho người dân, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để xử lý những trường hợp tương tự, tránh để người dân rơi vào tình trạng có đất nhưng không thể thực hiện các quyền hợp pháp.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri, phối hợp nghiên cứu giải pháp cụ thể, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý đất đai và quyền lợi chính đáng của người dân trong quá trình thực thi pháp luật.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Trần Lưu Quang ghi nhận ý kiến của tất cả cử tri và hứa có trách nhiệm chuyển những ý kiến đến những nơi có thể trả lời xác đáng.

Ông đánh giá phường Dĩ An và Đông Hòa là hai phường đặc biệt, đồng thời đánh giá các ý kiến của cử tri rất hay, "sát sườn" với cuộc sống. Một số người không cần cầm giấy vẫn nói được, thể hiện bà con rất quan tâm đến chính quyền, Quốc hội và có tinh thần xây dựng, muốn mọi chuyện phải tốt lên.

"Với tư cách đại biểu Quốc hội và Bí thư Thành ủy, chúng tôi hứa gì là phải làm được cái đó. Cho nên chúng tôi nói trước là chúng tôi hứa rất cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và hứa mà làm được mới hứa", Bí thư Quang nhấn mạnh.