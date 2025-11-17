Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: 'Chức càng cao, vi phạm phải xử lý càng nặng'

Chiều 17/11, tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định quyết tâm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hoà) và trực tuyến tới 279 điểm cầu cơ quan, đơn vị, địa phương, với 34.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã quán triệt các nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, đồng thời thông tin thêm một số nội dung quan trọng từ Hội nghị Trung ương 14.

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã nhắc lại 4 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư yêu cầu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I: xử lý tình trạng ngập, kẹt xe, ô nhiễm không khí và phấn đấu hướng tới mục tiêu “thành phố không ma túy”. Đồng chí thẳng thắn nhìn nhận đây là những nhiệm vụ rất khó.

Đồng chí chia sẻ trải nghiệm thực tế khi tự lái xe đến cầu Bình Triệu vào giờ cao điểm, mất 2 tiếng mới di chuyển được quãng đường 12km. Bên cạnh đó, tình trạng ngập diễn ra nghiêm trọng, trong khi hệ thống chống ngập đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, Trung ương và người dân đặt rất nhiều kỳ vọng vào thành phố.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhấn mạnh, dù nghị quyết đã bao quát các nhiệm vụ 5 năm tới, song không thể đầy đủ mọi mặt, do đó Bí thư Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được góp ý, đề xuất để thành phố nghiên cứu, có thể bổ sung vào chương trình hành động.

Nhấn mạnh về cơ chế, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, chưa bao giờ TP.HCM có cơ chế thông thoáng như hiện nay, cả cơ chế chung và cơ chế riêng theo Nghị quyết 54 của Quốc hội (trước đây) và nay là Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Hội nghị thu hút hơn 34.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức TP.HCM tham dự.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng khẳng định, sau hợp nhất, dư địa phát triển của TP.HCM rất lớn, có nhiều nội dung có thể triển khai. Đồng chí cũng chia sẻ tiềm năng, lợi thế của thành phố thông qua ngân sách dự thu và tỷ lệ GRDP dự kiến đóng góp cho cả nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ khiến bộ máy có lúc lúng túng, nhất là trong bối cảnh phương thức quản trị đang chuyển dần sang phân cấp mạnh mẽ hơn.

Áp lực từ yêu cầu ngày càng cao của Trung ương và người dân buộc TP.HCM phải liên tục cải thiện chất lượng sống cho gần 15 triệu người dân. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ có chuyên môn sâu lại đang thiếu. Nhiều việc triển khai còn chậm như sắp xếp lại các đơn vị hành chính, thống kê tài sản công...

Trước thực trạng đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ phải nỗ lực làm tốt hơn, công tác phối hợp cần nhuần nhuyễn hơn.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì?”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đặt câu hỏi và cho biết nhiệm vụ đã nêu rõ trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, đồng chí yêu cầu từng cán bộ, công chức cần tập trung làm tốt phần việc của mình.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác phối hợp trong bộ máy hành chính. Theo ông, nhiều báo cáo đã chỉ rõ đây là khâu còn yếu, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc chung.

“Để tìm “công thức chung” là rất khó, nhưng chỉ cần các đồng chí chịu cực một chút, chia sẻ một chút, lắng nghe một chút và đồng hành với nhau một chút thì sẽ làm được”, đồng chí bày tỏ tin tưởng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tiếp.

Trước hơn 34.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy cam kết sẽ nêu gương.

“Chức càng cao nếu vi phạm sẽ bị xử lý càng nặng. Tôi cam kết với các đồng chí, đây là sự sòng phẳng ở đời. Làm lớn, oai, lương cao, vi phạm phải xử lý mạnh hơn, nặng hơn những người khác”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu quan điểm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, kịp thời chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, công chức tại các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế hiện nay là thông tin phản ánh từ cơ sở còn rất hạn chế.

Đồng chí cho biết, bản thân đã công khai số điện thoại ở nhiều nơi để cán bộ, công chức có gì vướng mắc thì nhắn, nhưng về TP.HCM gần 3 tháng nay vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ cơ sở. Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị cán bộ, công chức cần mạnh dạn, chủ động kết nối với lãnh đạo thành phố để cùng nhau tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy công việc được trôi chảy, hiệu quả hơn.