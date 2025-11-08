Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với Tập đoàn Petrovietnam

Sáng 8/11, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác Thành ủy đến làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).
Trước buổi làm việc, đoàn đã đến khảo sát Trung tâm điều hành VSP và dự lễ hạ thủy công trình chân đế giàn công nghệ trung tâm (CPP) thuộc dự án phát triển mỏ khí lô B, tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC (Petrovietnam).
Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cùng đi khảo sát và dự lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Chuỗi dự án khí – điện lô B – Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD.
Khi đi vào vận hành, hệ thống này sẽ cung cấp khoảng 5,06 tỷ m³ khí mỗi năm, tạo nguồn nhiên liệu sạch và ổn định cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam bộ, góp phần đáng kể vào ngân sách, thúc đẩy công nghiệp hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Dự án lô B – Ô Môn có ý nghĩa chiến lược toàn diện trong phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh của Việt Nam.
Khi hoàn thành, dự án sẽ thay thế đáng kể nguồn điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, giảm phát thải CO₂, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng, công nghiệp và việc làm cho khu vực Tây Nam bộ.
Chuỗi dự án cũng là minh chứng cho năng lực làm chủ chuỗi giá trị năng lượng của Petrovietnam, từ khâu thăm dò, khai thác, chế tạo – vận chuyển đến phát điện, khẳng định vai trò nòng cốt của Tập đoàn trong thực thi Nghị quyết 55-NQ/TW và Quy hoạch Điện VIII.
Việc gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho chân đế giàn CPP lô B là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực vượt bậc của Petrovietnam và người lao động ngành dầu khí.
Đây cũng là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để toàn tập thể tiếp tục vượt tiến độ, đưa dòng khí đầu tiên (First Gas) từ lô B vào cuối năm 2027, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu” mà Petrovietnam đang hướng tới.