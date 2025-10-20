Petrovietnam lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về các Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam, Viet Research phối hợp với Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) công bố Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Năng lượng – Dầu khí. Trong đó Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giữ vị trí dẫn đầu, đồng thời khẳng định vị thế vượt trội khi có tới 7 đơn vị thành viên cùng góp mặt trong Top 10.

Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về các Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong kiến tạo giá trị đa chiều, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển bền vững và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Đây là những doanh nghiệp tiên phong trong việc tạo dựng giá trị cho nền kinh tế và xã hội, thể hiện qua: Quy mô và tốc độ tăng trưởng; lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách; môi trường, chính sách và phúc lợi lao động; cam kết về ESG và đổi mới sáng tạo.

Trong ngành Năng lượng – Dầu khí, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam năm 2025 ghi nhận Petrovietnam ở vị trí dẫn đầu, cùng sự góp mặt của 7 các đơn vị thành viên Tập đoàn, gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), Tổng công ty Thăm do Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Năng lượng – Dầu khí.

Ngành Năng lượng – Dầu khí Việt Nam được nhận định vừa là “trụ cột” bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vừa chịu áp lực chuyển dịch xanh mạnh mẽ khi nhu cầu năng lượng tăng trung bình 8–10% mỗi năm, đồng thời các cam kết giảm phát thải khí nhà kính và mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050 đang tạo ra sức ép lẫn cơ hội để ngành đổi mới. Chính sự giao thoa này mở ra bức tranh đầy thách thức nhưng cũng giàu tiềm năng, nơi các doanh nghiệp không chỉ duy trì vai trò truyền thống mà còn kiến tạo những giá trị mới cho nền kinh tế và xã hội.

Các khía cạnh tạo giá trị của doanh nghiệp Năng lượng – Dầu khí được đánh giá dựa trên các yếu tố như: Bảo đảm an ninh năng lượng và cung ứng ổn định; Đổi mới công nghệ và chuyển dịch năng lượng; Bảo vệ môi trường và giảm phát thải; Phát triển con người và cộng đồng; Đóng góp kinh tế – xã hội và nâng tầm quốc gia.

Báo cáo khẳng định, doanh nghiệp Năng lượng - Dầu khí, với vai trò tuyến đầu, đã và đang kiến tạo giá trị cốt lõi thông qua việc giữ cho nguồn cung năng lượng luôn ổn định, giúp sản xuất không ngừng, đời sống không gián đoạn. Mỗi năm ngành cung cấp 9–11 tỷ m³ khí thiên nhiên cho quốc gia; hơn 70% phân đạm urê; đáp ứng 70 – 80% nhu cầu khí hóa lỏng (LPG);… phục vụ đời sống, sản xuất, giảm mạnh phụ thuộc vào nhập khẩu, bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Không chỉ dừng ở hiện tại, các dự án điện LNG mới với công suất hàng nghìn MW dự kiến bổ sung thêm 9–12 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia từ 2025, mở ra hướng đi xanh và bền vững hơn khi Việt Nam. Song song, các nhà máy lọc dầu trong nước cung ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu, giúp đất nước tránh rủi ro “khát năng lượng” khi thị trường thế giới biến động.

Tất cả cho thấy, giá trị doanh nghiệp Năng lượng - Dầu khí tạo ra không chỉ nằm ở con số sản lượng khổng lồ, mà ở chỗ họ đang giữ cho “dòng chảy năng lượng” của đất nước luôn thông suốt – bảo đảm sản xuất không gián đoạn, đời sống nhân dân ổn định và định hình một tương lai năng lượng bền vững cho Việt Nam.

Các doanh nghiệp cũng đang bước ra khỏi “vùng an toàn” truyền thống để mở ra một hành trình mới: từ khai thác nhiên liệu hóa thạch sang kiến tạo giá trị bằng công nghệ hiện đại và năng lượng sạch. Đây không chỉ là sự thích ứng trước xu hướng toàn cầu, mà còn là chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trên bản đồ năng lượng xanh.

Việc đưa vào vận hành kho cảng LNG đầu tiên năm 2023 là dấu mốc lịch sử, chính thức mở ra kỷ nguyên LNG tại Việt Nam. LNG trở thành “nhiên liệu chuyển tiếp” thay thế dần than, tạo nền tảng cho các dự án điện khí quy mô lớn và giúp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh sản lượng khí nội địa suy giảm. Song song, Petrovietnam định hướng phát triển hydro xanh và amoniac xanh, tận dụng lợi thế điện gió ngoài khơi và hạ tầng dầu khí sẵn có. Kế hoạch thí điểm trước năm 2030, tiến tới thương mại hóa sau 2035, cho thấy tầm nhìn dài hạn và nỗ lực định vị Việt Nam trong chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu.

Song song với việc phát triển các nguồn nhiên liệu mới, các doanh nghiệp trong ngành cũng tập trung mạnh vào giảm phát thải trong hoạt động hiện hữu. PV Power triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng và cam kết Net Zero 2050. PVEP thử nghiệm công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) tại các mỏ ngoài khơi, trong khi BSR đầu tư hàng tỷ USD cho kế hoạch giảm phát thải hơn 90% vào năm 2050. Đây là những bước đi thể hiện rõ cam kết dài hạn của ngành đối với phát triển bền vững.

Một điểm sáng đáng chú ý trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng là sự linh hoạt trong mô hình kinh doanh. PVOIL đã hợp tác cùng Vinfast/V-Green để triển khai hệ thống trạm sạc xe điện tại cây xăng. Tính đến cuối tháng 3/2025, đã có 423 cửa hàng PVOIL được lắp đặt trạm sạc, chiếm khoảng 50% mạng lưới – vượt xa kế hoạch ban đầu.

Điều này biến trạm xăng truyền thống thành “trạm năng lượng tổng hợp”, nơi khách hàng vừa có thể tiếp nhiên liệu, vừa sạc xe điện và thậm chí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác. Đây chính là bước chuyển đổi chiến lược, chuẩn bị cho xu hướng điện hóa phương tiện giao thông.

Có thể thấy, từ LNG, hydro xanh, CCS đến trạm năng lượng tổng hợp, doanh nghiệp Năng lượng - Dầu khí Việt Nam không chỉ cung cấp năng lượng cho hôm nay mà còn kiến tạo nền tảng xanh cho ngày mai. Đó là minh chứng rõ ràng cho tinh thần tiên phong, biến thách thức thành cơ hội và tạo giá trị bền vững cho đất nước.

Không chỉ tạo ra giá trị cho riêng doanh nghiệp, ngành còn đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế quốc gia. Hiện nay, dầu khí chiếm khoảng 9–11% tổng thu ngân sách và 10–13% GDP – một tỷ lệ đủ để khẳng định vai trò đặc biệt của ngành đối với tăng trưởng quốc gia. Đây là nguồn lực then chốt để Nhà nước đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế, quốc phòng và an sinh xã hội. Với đặc thù là ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, Năng lượng - Dầu khí còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực như cơ khí, hóa chất, logistics, dịch vụ kỹ thuật…

Vượt ra ngoài ý nghĩa kinh tế, ngành Năng lượng - Dầu khí còn là “đại sứ kinh tế” của Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tựu 60 năm qua đã đưa Việt Nam từ chỗ nhập khẩu toàn bộ xăng dầu trở thành nước xuất khẩu dầu thô, tự chủ phần lớn nhu cầu nhiên liệu, đồng thời có tiếng nói nhất định trong bản đồ năng lượng khu vực. Đây không chỉ là sức mạnh kinh tế mà còn là công cụ chiến lược để khẳng định chủ quyền và vị thế quốc gia.

Dù tiềm năng lớn, các nhận định cho thấy ngành cũng đối mặt nhiều thách thức. Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong Top 10 ngành Năng lượng – Dầu khí, có 4 thách thức chính trên hành trình kiến tạo giá trị của doanh nghiệp là: Suy giảm trữ lượng và mỏ già cỗi; Phụ thuộc vào nhập khẩu và biến động giá dầu; Nhu cầu vốn lớn và khả năng tiếp cận tài chính; Tác động môi trường và áp lực giảm phát thải.

Trong khi đó, xu hướng tương lai và triển vọng của ngành được đánh giá cao trong các lĩnh vực như: Phát triển năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi; Hydrogen, CCUS và thị trường carbon; Số hóa và nâng cao hiệu quả; Hợp tác quốc tế và vốn xanh.

Lễ Công bố và Vinh danh các doanh nghiệp trong Danh sách Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Năng lượng – Dầu khí sẽ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 2025 – Kiến tạo và dẫn dắt chuyển đổi bền vững, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2025.