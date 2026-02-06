Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 245 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

2 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Các Ủy viên gồm: Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh; Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân; Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo cũng là Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định 1515 về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; mở rộng hợp tác quốc tế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo có thể thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng hoặc làm trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn chỉ đạo, điều hành, kiểm tra công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ...

Theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ còn thiếu thông tin và hài cốt liệt sĩ còn tìm kiếm, quy tập được; khảo sát, xác minh, kết luận, bổ sung thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.