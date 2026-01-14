Phó Thủ tướng: Bổ sung quy định để quản lý hiệu quả hơn nữa vi phạm nồng độ cồn

(VTC News) -

Chỉ đạo trên được đề cập tại Thông báo số 26 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đánh giá, năm 2025 vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, trong đó tập trung chủ yếu ở loại hình xe kinh doanh vận tải. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, đặc biệt Hà Nội và TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp. Người điều khiển phương tiện thiếu kỹ năng xử lý tình huống thực tế và thiếu kiến thức về quy tắc giao thông đường bộ; vi phạm hành lang an toàn giao thông còn nhiều...

Đặt mục tiêu cho năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; khắc phục hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn và trên các trục chính, cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM. Thực hiện mục tiêu "Giao thông xanh", giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải. Thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương/100.000 dân từ năm 2026 (riêng các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM phấn đấu đạt mức giảm 60-70%).

Ban hành hướng dẫn tách làn giữa ô tô và mô tô

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công an đổi mới toàn diện công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe, bảo đảm người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành lái xe an toàn. Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký phương tiện, cấp đổi giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe.

"Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, bảo đảm thực hiện mục tiêu 100% người điều khiển phương tiện không vi phạm quy định về nồng độ cồn, nghiên cứu đề xuất bổ sung các quy định pháp luật mới để quản lý hiệu quả hơn nữa đối với hành vi này", kết luận nêu rõ.

Bộ Công an khai thác hiệu quả hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera để quản lý và xử lý vi phạm, đặc biệt các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền quy định phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ.

Phó Thủ tướng lưu ý nghiên cứu giải pháp công nghệ trong điều hành giao thông, ưu tiên không gian cho giao thông tiếp cận (đi bộ, xe đạp) tại các đô thị lớn. Kiên quyết tạm dừng lưu thông đối với các đoạn đường không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn; xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền tảng kỹ thuật số.

Bộ Công an cũng cần hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký các chỉ tiêu về giảm tai nạn giao thông; trong đó lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu này là một trong những căn cứ then chốt để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì rà soát, ban hành hướng dẫn tổ chức giao thông theo hướng tách làn giữa ô tô và mô tô (với các tuyến có 4 làn đường trở lên trên mỗi chiều đường, hoặc các tuyến có điều kiện phù hợp khác); giảm thiểu xung đột tại các vị trí nút giao, đường phụ ra đường chính… nhằm giảm thiểu các nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý.

Bên cạnh việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án giao thông trọng điểm trong và ngoài đô thị, Bộ Xây dựng có nhiệm vụ đề xuất mở rộng các tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn; hoàn thiện các công trình phụ trợ, trạm dừng nghỉ trên tuyến bảo đảm đạt tiêu chuẩn quy định; đề xuất đầu tư mạng lưới bãi đỗ xe tại Hà Nội và TP.HCM.

Xác định trách nhiệm của Hiệu trưởng nếu học sinh vi phạm giao thông

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tích hợp nội dung giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông vào chương trình chính khóa theo một chương trình thống nhất; cấp chứng nhận tập huấn kỹ năng điều khiển xe máy điện, xe đạp điện cho học sinh; bảo đảm 100% học sinh các cấp nắm vững quy định pháp luật giao thông theo chương trình của cấp học.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương ban hành văn bản xác định trách nhiệm trực tiếp đối với Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông tại đơn vị quản lý; làm rõ trách nhiệm gia đình và nhà trường trong việc quản lý học sinh sử dụng xe gắn máy.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đến hết năm 2026 phải hoàn thành xử lý điểm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và các lối đi tự mở giữa đường sắt và đường bộ trên địa bàn; kiểm điểm, xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và TP.HCM sớm hoàn thiện đề án thành phố an toàn, trong đó có các giải pháp đột phá, có hệ thống chỉ tiêu định lượng cụ thể, xác định rõ nguồn lực thực hiện và lộ trình triển khai; phân định rõ thẩm quyền phê duyệt và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc định kỳ kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện.

Nội dung đề án cần đặc biệt chú trọng cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội 2025 nhằm giải quyết triệt để các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, hướng tới phát triển Thủ đô và TP.HCM thành đô thị xanh, sạch, hiện đại, an toàn.

"Hai thành phố chỉ đạo giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn (trong đó có ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra); tập trung kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải trong hoạt động xây dựng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đô thị", kết luận nêu.