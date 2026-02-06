Nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM 'hốt bạc' mùa tất niên

Chị Nguyễn Ngọc Trang, chủ một doanh nghiệp nội thất trên đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng cho biết, chị vừa đặt tiệc tất niên cho công ty vào cuối tuần này. Doanh nghiệp chị có quy mô nhỏ nên số lượng nhân sự chỉ hơn 30 người.
Theo chị Trang, năm nào công ty chị cũng tổ chức tiệc tất niên để tri ân cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty. Bên cạnh đó, bữa tiệc cũng là dịp để trao thưởng cho các nhân viên làm việc hiệu quả, xuất sắc.
"Dịp cuối năm, ai cũng háo hức để đi dự tất niên công ty. Đây là dịp để mọi người chia sẻ những tâm sự trong năm cũ cũng như hướng đến một năm mới hứng khởi hơn, nhiều năng lượng hơn”, chị Trang nói.
Anh Lê Thành Long, đại diện một công ty kinh doanh điện gia dụng trên đường Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc chia sẻ, anh đã đặt 5 bàn tiệc để nhân viên công ty tất niên ở một nhà hàng. Buổi tiệc tất niên thường gọn nhẹ, ấm áp và thân tình.
"Bữa tiệc tất niên như một dịp tri ân của ban lãnh đạo công ty đối với các nhân viên đã chăm chỉ làm việc xuyên suốt cả năm. Chúng tôi cũng hỗ trợ chi phí về quê cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn ngay trong buổi tiệc", anh Long cho hay.
Cũng như chị Trang, anh Long nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM cũng đã đặt bàn ở các nhà hàng để tất niên. Số lượng bàn đặt trước trong dịp này đã tăng vọt so với ngày bình thường.
Ông Nguyễn Vũ Hay, đại diện Nhà hàng hải sản Gold Fish (phường Tân Hưng) cho biết, lượng khách đặt bàn tất niên trong dịp cuối năm nay đã tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Đa số người dân đặt bàn với số lượng từ 10 - 30 người.
Theo ông Hay, trong mùa tất niên, các gia đình, doanh nghiệp thường chọn ăn các loại hải sản có nguồn gốc trong nước như cá mú, cá tầm, tôm sú, ốc hương, cua Cà Mau.
“Cuối năm, chúng tôi nghiên cứu nhiều combo tiệc khác nhau để người dân, doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn. Mức giá bình quân chỉ từ 400.000 đồng/người. Toàn bộ hải sản được chế biến đều là hàng tươi sống tại hồ. Đây là mức giá phù hợp để người dân có thể chi tiêu trong dịp cao điểm tất niên”, ông Hay nói.
Còn theo ông Lý Nhất Hiếu, đại diện Hàng Dương Quán (phường Sài Gòn), lượng khách đặt bàn tất niên trong dịp này cũng đã tăng gấp 2 lần so với bình thường, dự kiến còn tăng trong những ngày tới.
Ông Hiếu chia sẻ, Tết Nguyên đán là lễ lớn của người Việt nên nhu cầu đặt tiệc rất lớn. Đây cũng là dịp các gia đình đón người thân ở nước ngoài về, nên lượng đặt bàn tăng cao. Nhà hàng đã huy động tối đa nhân sự để tập trung phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều nhà hàng, quán ăn trên đường Lý Thái Tổ, Lê Quý Đôn, Tú Xương, Nguyễn Giản Thanh (TP.HCM) có lượng khách đặt bàn tất niên tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Doanh thu của các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng tăng đột biến. Một số nhà hàng có doanh thu đạt vài trăm triệu đồng/ngày.
Nhiều chuyên gia ngành F&B (kinh doanh thực phẩm, đồ uống) nhận định, cuối năm là dịp cao điểm để các nhà hàng, quán ăn gia tăng doanh thu, lợi nhuận. Đây là thời điểm kinh doanh "bù đắp" cho những tháng doanh thu sụt giảm. Những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý sẽ được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực do iPOS.vn và Nestlé Professional cho thấy, ngành F&B của Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 9,6% trong năm 2025.
Theo báo cáo này, người tiêu dùng Việt không giảm chi tiêu, nhưng ưu tiên hơn với những lựa chọn chất lượng và giá hợp lý. Xu hướng ăn uống ở bên ngoài vào cuối tuần hay các dịp lễ ngày càng phổ biến, chiếm gần 70%.
Đặc biệt, người Việt sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho các bữa tối, đặc biệt là các dịp lễ, sinh nhật, kỷ niệm hay các buổi họp mặt gia đình, bạn bè.
Phân tích về triển vọng ngành F&B, Shinhan Securities Vietnam đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc ban hành những chính sách kích cầu và nâng cao mức độ minh bạch của thị trường nội địa. Điển hình như việc duy trì mức thuế VAT 8% cho đến hết năm 2026.
Ngoài ra, Nghị quyết 198/2025/QH15 quy định chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang thuế doanh thu đối với hộ kinh doanh kể từ 1/1/2026 là một bước chuyển mình quan trọng, tạo sân chơi công bằng về thuế, giảm sự cạnh tranh bất bình đẳng về giá. Về lâu dài, đây sẽ là động lực giúp thị trường bán lẻ, ngành F&B hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn.