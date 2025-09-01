Nhiều nhà hàng, quán cà phê ở TP.HCM bất ngờ vắng khách trước thềm 2/9

(VTC News) -

Ông Lý Nhất Hiếu, đại diện nhà hàng Hàng Dương Quán, đường Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn cho biết, dịp lễ 2/9 năm nay, lượng khách đặt bàn tại nhà hàng của ông giảm mạnh do nhiều người dân đi ra Hà Nội xem diễu binh hoặc về quê, đi du lịch.

“Năm nay, nhiều khách hàng của chúng tôi chọn Hà Nội là nơi nghỉ lễ. Họ ra Hà Nội để xem lễ duyệt binh và tận hưởng không khí ăn mừng ngày Tết Độc lập ở Thủ đô”, ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, dù lượng khách dịp lễ vắng vẻ nhưng nhà hàng vẫn hoạt động 100% công suất để sẵn sàng phục vụ những thực khách ở lại TP.HCM.

Nhiều nhà hàng tại TP.HCM có lượng khách vắng hơn so với dịp lễ 2/9 năm ngoái. (Ảnh: Đ.V)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ một nhà hàng trên đường Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa chia sẻ, dịp lễ 2/9 năm nay, lượng khách đặt bàn trước tại nhà hàng đã giảm khoảng 40% so với dịp lễ năm ngoái. Doanh thu dự kiến sẽ giảm sâu, khoảng 30%.

"Những dịp nghỉ lễ dài ngày, nhà hàng chúng tôi thường vắng khách hơn do người dân đi du lịch ở nhiều địa phương như phường Vũng Tàu (TP.HCM), phường Phan Thiết, phường Xuân Hương (Lâm Đồng)...Sau lễ thì tình hình doanh thu mới được cải thiện”, ông Hùng nói.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lượng khách đặt bàn tại các nhà nhà hàng lớn ở TP.HCM trong dịp lễ 2/9 đã giảm khoảng 30-40% so với dịp lễ năm trước. Một số nhà hàng trên đường Trường Chinh, Cao Thắng cũng rất vắng khách.

Không chỉ nhà hàng vắng vẻ, nhiều quán cà phê ở TP.HCM cũng có lượng khách giảm mạnh.

Nhiều quán cà phê cũng có lượng khách giảm mạnh trong dịp lễ 2/9. (Ảnh: Đ.V)

Chị Ngô Thu Vân, đại diện một quán cà phê trên đường Trường Sa, phường Phú Nhuận chia sẻ, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/8 - 1/9), doanh thu quán cà phê của chị đã giảm khoảng 50% so với ngày bình thường.

Theo chị Vân, bình thường, mỗi ngày chị bán khoảng 200 ly nước các loại thì kỳ nghỉ lễ chỉ bán được từ 100 - 110 ly/ngày.

“Bình thường còn bán cà phê cho người đi thể dục, nhân viên văn phòng, khách vãng lai, còn mấy hôm nay thì khách vắng hẳn”, chị Vân nói.

Cũng theo chị Vân, nhiều người dân ở TP.HCM về quê và đi du lịch trong dịp lễ là nguyên nhân khiến cho doanh thu của quán sụt giảm. Tuy nhiên, việc thưa thớt khách cũng là cơ hội để chị và nhân viên nghỉ ngơi, thư giãn với công việc của mình.

Ghi nhận của PV, nhiều quán cà phê trên đường Trường Sa (phường Phú Nhuận), Hoàng Sa (phường Nhiêu Lộc), Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) cũng có lượng khách giảm mạnh. Doanh thu giảm từ 30 - 50% so với ngày thường.