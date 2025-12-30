Ưu đãi tháng 12 khép lại, VinFast VF 8 được săn đón vì 'mua dễ, dùng tiết kiệm'

(VTC News) -

Trong tháng 12, mẫu D-SUV điện nhà VinFast ngày càng được săn đón khi loạt ưu đãi dày tay sắp kết thúc.

Nhanh, mạnh, an toàn như “siêu xe”

Với 20 năm trải nghiệm nhiều dòng xe, từ Nhật đến Đức, đặc biệt là xe sang của các thương hiệu như Mercedes, BMW, anh Hồng Anh (TP.HCM) cho biết VinFast VF 8 mang lại cảm giác lái khác biệt so với những mẫu xe anh từng sử dụng. Độ ổn định thân xe và khả năng bứt tốc của mẫu xe nhà VinFast có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính, sử dụng xe lâu năm như anh.

“Độ vọt của chiếc xe tạo cho người lái sự phấn khích, bởi xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 5,5 giây”, anh Hồng Anh chia sẻ.

Cũng theo vị chủ xe này, khi lái đường trường hay đèo dốc, động cơ mạnh, phản ứng nhanh nhạy của chân ga đem đến cho người lái sự tự tin, chủ động trong mọi pha vượt. Nhanh, mạnh nhưng vẫn cho cảm giác an toàn, đó là điểm mạnh của VinFast VF 8.

Ở góc độ khác, theo đánh giá từ anh Đức Trung, reviewer của diễn đàn Xe-Tinh Tế, VF 8 mang lại trải nghiệm lái khác biệt nhờ việc tích hợp nhiều công nghệ thông minh, đặc biệt là các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS). Ngoài ra, anh cũng chia sẻ sự hài lòng khi VF 8 được trang bị nhiều tính năng cá nhân hóa giúp người dùng tùy chỉnh mức độ can thiệp của hệ truyền động để tối ưu cảm giác lái. Đơn cử, hệ thống phanh tái sinh có thể đặt ở mức vừa, trung bình hay cao tùy thuộc vào sở thích cầm lái của mỗi người.

Ngoài ra, trang bị an toàn trên xe được nhiều chủ xe đánh giá là đặc biệt an tâm với 11 túi khí, khung gầm và thân vỏ chắc chắn. Đây cũng chính là ưu điểm của VinFast VF 8 đã được công nhận bởi các tổ chức quốc tế với mức an toàn được đánh giá 5 sao theo tiêu chuẩn của ASEAN NCAP.

Cơ hội cuối để rinh loạt ưu đãi khủng

Dù trang bị “không thiếu thứ gì” với sức mạnh ngang nhiều mẫu xe có giá 3-5 tỷ đồng nhưng chi phí sở hữu của VF 8 khiến nhiều khách hàng bất ngờ.

Hiện giá niêm yết của VinFast VF 8 đang là 1,019-1,199 tỷ đồng - mức giá được đánh giá là rất mềm trong phân khúc. Đặc biệt, hiện tại, người mua có cơ hội sở hữu với chi phí thấp hơn rất nhiều nhờ loạt ưu đãi nhiều lớp của VinFast.

Trong tháng 12, VF 8 đang được giảm 4% trên giá bán, ưu đãi từ 70-100 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng voucher nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá 50 triệu đồng (có thể quy đổi ra tiền mặt). Tổng cộng các ưu đãi tiền mặt có thể lên tới gần 200 triệu đồng. Với chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh của VF 8 về mức dưới 900 triệu đồng.

Không chỉ quá hấp dẫn để sở hữu, việc vận hành và sử dụng VinFast VF 8 cũng là vô cùng thân thiện với người dùng. Anh Hồng Anh cho biết, khi chiếc VF 8 chạm đến mốc gần 40.000 km lăn bánh, chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng 2 triệu đồng cho ba cấp. Nếu là các mẫu xe Đức, với số km tương đương, tiền bảo dưỡng tính ở mức hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, chi phí năng lượng bằng 0 là đặc quyền dành riêng với người dùng VF 8 nói riêng và xe điện nói chung nhờ chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 của VinFast.

Bên cạnh chi phí, chất lượng của dịch vụ hậu mãi là yếu tố thuyết phục nhiều chủ xe tự tin chuyển đổi sang VF 8. Với hệ thống xưởng dịch vụ phủ khắp các tỉnh thành và hơn 150.000 cổng sạc trong hệ thống V-Green, người dùng có thể yên tâm và thoải mái trải nghiệm, tận hưởng những giá trị mà VF 8 mang lại.

Kết hợp của nhiều yếu tố, VinFast VF 8 cho thấy hình ảnh của một chiếc SUV điện toàn diện khi vừa có thể đáp ứng cả trải nghiệm lái, yếu tố an toàn và bài toán kinh tế dài hạn cho người dùng Việt. Mùa mua sắm cuối năm đang là thời điểm tốt nhất để những người có nhu cầu xuống tiền sở hữu chiếc D-SUV đa dụng nhà VinFast.