Làm đẹp thành thảm họa: Chị em còn cả tin đến bao giờ?

(VTC News) -

N.V.K. (30 tuổi, Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương do nhiễm trùng nặng vùng vú phải sau một tháng tiêm filler nâng ngực. Theo lời kể, vì mong muốn vòng 1 căng tròn nhanh nên chị tìm đến cơ sở thẩm mỹ không rõ tên tuổi để tiêm filler HA. Hai tuần sau, vùng ngực xuất hiện các khối cứng, sau đó sưng, nóng, đỏ và đau tăng dần.

Qua thăm khám lâm sàng và các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe vú phải sau tiêm filler, một biến chứng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ hoại tử lan rộng và nhiễm trùng huyết.

Chị K. buộc phải phẫu thuật lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú, mô mỡ hoại tử, dẫn lưu khoảng 150 ml hỗn dịch mủ và tổ chức hoại tử, đồng thời đặt hệ thống dẫn lưu để bơm rửa khoang áp xe.

Không chỉ dừng lại ở vùng ngực, filler trôi nổi còn gây biến chứng nghiêm trọng tại nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Biến chứng thẩm mỹ chiếm tới 14%.

Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) mới đây cũng tiếp nhận một trường hợp biến chứng thẩm mỹ nặng nề sau tiêm chất làm đầy không rõ loại vào vùng mông. Theo bệnh nhân, các mũi tiêm được thực hiện tại một cơ sở thẩm mỹ không phép, không rõ nguồn gốc filler và liều lượng.

Đầu tháng 12, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội lan rộng vùng lưng, hông, mông và đùi hai bên. Kết quả chụp CT cho thấy ổ tụ dịch lan tỏa trên diện rộng, kéo dài từ đốt sống ngực số 10 xuống tận mông và hai đùi. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cấp cứu, bóc tách, lấy bỏ chất làm đầy và cắt lọc triệt để các tổ chức hoại tử. Đáng chú ý, tổng lượng dịch mủ hút ra từ ổ áp xe lên tới gần 3.000 ml.

Những ca bệnh kể trên không phải tai nạn hiếm gặp, mà chỉ là phần nổi của thực trạng biến chứng thẩm mỹ đang diễn ra ngày càng phổ biến.

Khi nào mới thôi cả tin?

Biến chứng thẩm mỹ không còn là câu chuyện cá biệt, mà lặp đi lặp lại theo cùng “kịch bản”: quảng cáo hấp dẫn, hình ảnh trước - sau lung linh, những lời cam kết “đẹp liền tay”, để rồi người làm đẹp phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Theo thống kê của Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, mỗi năm nước ta có khoảng 250.000 người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó 25.000 – 35.000 ca gặp biến chứng, chiếm tỷ lệ lên tới 14%.

Riêng Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận hơn 600 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm. Các bệnh viện lớn như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Việt Đức, Bạch Mai thường xuyên cấp cứu bệnh nhân bị hoại tử da, mù mắt, tai biến mạch não sau tiêm filler tại các cơ sở không phép. Đáng báo động, có trường hợp bệnh nhân phải trải qua hơn 60 ca phẫu thuật chỉ để xử lý hậu quả hoại tử lan rộng do filler trôi nổi.

Chị em cần sáng suốt khi thẩm mỹ.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân nhập viện vì tai biến thẩm mỹ thường rơi vào hai nhóm chính. Đó là những trường hợp được thực hiện bởi bác sĩ “tay ngang”, thiếu kinh nghiệm và những ca làm đẹp tại spa, cơ sở thẩm mỹ không phải phòng khám, nơi người thực hiện không phải bác sĩ.

“Phẫu thuật thẩm mỹ là quy trình y khoa nghiêm ngặt, đòi hỏi vô trùng tuyệt đối và chăm sóc hậu phẫu chuyên biệt. Quy trình này chỉ đảm bảo ở những cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, những bệnh viện có chuyên ngành thẩm mỹ. Nếu thực hiện ở những cơ sở nhỏ lẻ, không đủ chức năng, điều kiện thì nguy cơ bị biến chứng rất đáng lo ngại” - TS.Quang nhấn mạnh.

Thực tế, nhiều khách hàng, nhất là các chị em có nhu cầu làm đẹp lại dễ dàng tin theo những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội mà không kiểm chứng cơ sở có được cấp phép hay không, người thực hiện có phải bác sĩ đúng chuyên ngành, quy trình đảm bảo an toàn hay không.

“Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thực trạng biến chứng thẩm mỹ”, TS.BS Phạm Thị Việt Dung (Bệnh viện Bạch Mai) nói. Vấn đề chi phí cũng khiến nhiều khách hàng lựa chọn các cơ sở không đủ uy tín để cải thiện nhan sắc, nhưng lại không hề nghĩ nếu chẳng may bị hỏng, bị biến chứng thì chi phí đang rẻ lại thành rất đắt vì ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý.

Do đó, các chuyên gia đều có chung quan điểm làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng làm đẹp trong mù mờ thông tin, đặt niềm tin vào quảng cáo và những lời “review có cánh” trên mạng xã hội chính là đánh cược sức khỏe bằng may rủi.

Khi biến chứng xảy ra, không lời cam kết nào còn giá trị, không một spa nào đứng ra chịu trách nhiệm. Người gánh hậu quả cuối cùng vẫn là chính bệnh nhân. Câu hỏi cho thực trạng này không còn là “biến chứng thẩm mỹ nguy hiểm đến mức nào”, mà là chị em sẽ thôi cả tin vào quảng cáo "trên mây" từ khi nào? Đừng để cái bẫy "làm đẹp thần tốc" trở thành nỗi ám ảnh nằm viện dài ngày với những tổn thương không thể phục hồi.