5 tiếng cân não phẫu thuật ca tử cung hoại tử, dính chặt trực tràng, thành chậu

Xử lý “ngược” cứu bệnh nhân dính tử cung nghiêm trọng

Bệnh nhân T.T.H (49 tuổi, Hà Nội) đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám trong tình trạng đau bụng dữ dội, quặn thắt vùng hố chậu phải. Đáng nói, tình trạng này đã kéo dài vài ngày nhưng do đang trong kỳ hành kinh nên chị chủ quan, cho tới khi cơn đau tăng lên và lan sang vùng chậu, chị mới đến viện kiểm tra.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện tử cung của chị H có nhiều khối bất thường, cạnh buồng trứng trái nhiều dịch, chẩn đoán lạc nội mạc tử cung và viêm dính phần phụ. Đặc biệt, khi khám lâm sàng, bác sĩ thấy tử cung gần như không thể di động, có khả năng đã dính với trực tràng và thành chậu nên tiên lượng mổ rất khó khăn, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Hình ảnh siêu âm cho thấy khối áp xe tại buồng trứng.

Ngay khi mở ổ bụng, ê-kíp đã thấy toàn bộ tử cung, quai ruột và bàng quang bó chặt thành 1 khối, không còn bất kỳ mốc giải phẫu nào để bám. Các động mạch lớn bị che lấp hoàn toàn, vùng viêm lan rất rộng khiến việc kiểm soát chảy máu có thể gặp nhiều khó khăn.

“Trong trường hợp này, chúng tôi không thể cắt tử cung theo quy trình chuẩn, bởi toàn bộ tử cung và các quai ruột đã “kết” thành một khối. Nếu cố gắng phẫu thuật theo cách thông thường, nguy cơ cao sẽ chảy máu ồ ạt, thủng ruột, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhân. Ê-kíp buộc phải lựa chọn phương án cắt tử cung “ngược” - một kỹ thuật hiếm khi phải dùng đến, đi ngược hoàn toàn với trình tự mổ thông thường”, ThS.BSCKII Nguyễn Khánh Toàn (Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc) chia sẻ.

Với kỹ thuật này, các bác sĩ sẽ phải tỉ mỉ gỡ từng dải dính để giải phóng quai ruột, bóc tách từng khối u nhằm giảm thể tích tử cung. Sau khi giải phóng được vùng chậu, ê-kíp tiếp tục cắt thân tử cung, thắt hai động mạch tử cung và cuối cùng xử lý cổ tử cung. Đặc biệt, do bệnh nhân có một khối áp xe lớn tại buồng trứng nên ngoài phẫu thuật thông thường, ê-kíp phải vừa đặt gạc liên tục, vừa rửa sạch toàn bộ ổ bụng để loại trừ nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng, gần gấp đôi thời gian so với phẫu thuật phụ khoa thông thường. Trong suốt quá trình này, bệnh nhân được truyền hồng cầu khối và huyết tương tươi liên tục để duy trì thể trạng ổn định. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao, tập trung hồi phục sức khỏe và kiểm tra liên tục vết mổ cũng như ổ bụng để tránh nguy cơ tái nhiễm khuẩn ổ áp xe. Sau 2 ngày, bệnh nhân đã có thể đi lại nhẹ nhàng, vết mổ tiến triển tốt.

Sau phẫu thuật bệnh nhân được theo dõi sát sao vết mổ và ổ bụng.

U xơ tử cung hoại tử - diễn tiến âm thầm nhưng có thể nguy hiểm tính mạng

Bác sĩ Toàn cho biết: “U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt sau 40 tuổi. Tuy là khối u lành tính, song bệnh lại có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không gây ra triệu chứng rõ ràng. Chính vì vậy, nhiều chị em thường chủ quan, chỉ phát hiện khi khối u đã to hoặc xuất hiện biến chứng nặng nề”.

Khi u xơ bị thoái hóa hoặc hoại tử, bệnh nhân có thể gặp phải các triệu chứng cấp tính như đau bụng dữ dội, rong kinh, rối loạn kinh nguyệt, thiếu máu nặng. Đặc biệt, nếu khối u dính nhiều cơ quan hoặc kèm áp xe, nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật càng cao: Chảy máu ồ ạt, thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

“Khám phụ khoa định kỳ và đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như rối loạn kinh nguyệt, đau vùng chậu, lưng, cảm giác tức bụng… giúp phát hiện sớm u xơ tử cung và nhiều bệnh lý phụ khoa khác. Khi bệnh được xử trí ở giai đoạn đầu, việc điều trị sẽ đơn giản, an toàn, tránh để tiến triển thành biến chứng nặng nề buộc phải can thiệp ngoại khoa phức tạp”, bác sĩ Toàn nhấn mạnh.

Khám phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm những bệnh lý phụ khoa nguy hiểm.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, chị em được tiếp cận dịch vụ khám - điều trị bệnh phụ khoa toàn diện với hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, từ đó giúp phát hiện sớm, dự phòng hiệu quả và điều trị kịp thời.

