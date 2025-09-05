Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau tiêm trị sẹo do hút mỡ

(VTC News) -

ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa - Phụ trách khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) vừa tiếp nhận cô gái 25 tuổi, quê ở Bắc Ninh đến thăm khám trong tình trạng tổ chức mô vùng bụng bị tổn thương và gây hoại tử trắng.

Chị phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng tháng 4/2025. Sau khi tạo hình bụng 3 tháng, chị đi cùng bạn bè đến spa làm đẹp, nghe theo lời nhân viên và đăng ký gói tiêm trị sẹo với liệu trình 3 buổi.

Sau khi tiêm liền 3 buổi trị sẹo trong 10 ngày thì bụng chị bắt đầu có dấu hiệu khó chịu và đau vùng tiêm.

Bác sĩ Nghĩa xử trí tổn thương cho bệnh nhân.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa nhận thấy tổ chức mô vùng bụng bị tổn thương và gây hoại tử trắng.

Bác sĩ chỉ định siêu âm vùng bụng và kết luận tổ chức mô tổn thương sâu. Sau khi được thăm khám, người phụ nữ được chỉ định uống thuốc đến nay tình trạng vết hoại tử của bệnh nhân tiến triển tốt, không đau âm ỉ, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các ca biến chứng sau hút mỡ bụng làm đẹp.

Như trường hợp nữ bệnh nhân 50 tuổi, ở Thanh Hoá, nhiều mỡ, da dư thừa nhưng hút mỡ bụng ở cơ sở không uy tín, được chỉ định hút mỡ, không xử lý phần da và cân cơ bụng. Sau mổ, bụng để lại da dư, lồi lõm, kém thẩm mỹ.

Theo bác sĩ Nghĩa, 3 yếu tố để có một ca bụng đẹp đó là chỉ định đúng kỹ thuật mổ, phù hợp với tình trạng thực tế của bệnh nhân; kỹ thuật mổ và khâu chuẩn xác, ngoài việc loại bỏ hết phần mỡ và da dư thừa, bác sĩ (hoặc kỹ thuật viên) phải khâu siết cân cơ, giúp vùng bụng săn chắc từ bên trong và cuối cùng là chăm sóc hậu phẫu đúng cách, cùng ekip theo dõi, chăm sóc để đảm bảo kết quả hồi phục tốt nhất.

“Để một ca phẫu thuật tạo hình bụng thành công và duy trì kết quả lâu dài, cần đảm bảo đủ 3 yếu tố: Chỉ định đúng – kỹ thuật chuẩn – chăm sóc đúng cách. Chỉ cần sai một trong ba yếu tố, kết quả sẽ không như mong muốn, thậm chí có thể dẫn đến biến chứng”, bác sĩ Nghĩa nói.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tin quá nhiều quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội mà hãy lựa chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có uy tín và năng lực chuyên môn.