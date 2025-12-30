Chàng trai bại liệt sống nhờ máy thở, chỉ dùng 1 ngón tay tạo nên điều thần kỳ

(VTC News) -

Theo tờ SCMP, dù bị liệt nặng từ nhỏ, phải sống nhờ máy thở và chỉ còn có thể cử động một ngón tay cùng một ngón chân, nhưng người đàn ông Trung Quốc tên Li Xia vẫn khiến hàng triệu người xúc động khi tự mình phát triển hệ thống nông trại thông minh và khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ.

Li Xia, 36 tuổi, sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc, được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ khi mới 5 tuổi. Căn bệnh quái ác khiến cơ thể anh ngày càng suy yếu, buộc Li phải bỏ học từ lớp 5. Từ đó, con đường học tập chính quy khép lại, nhưng hành trình tự học của anh mới thực sự bắt đầu.

Theo thời gian, tình trạng sức khỏe của Li ngày một xấu hơn. Anh dần dần mất khả năng đi lại, không thể tự chăm sóc bản thân, rồi đến cả những sinh hoạt cơ bản như ăn uống và hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trong nhiều năm gần đây, Li gần như bất động, chỉ còn có thể cử động một ngón tay và một ngón chân, phải nằm trên giường và phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở để duy trì sự sống.

Li Xia bị bại liệt, phải phụ thuộc vào máy thở để duy trì sự sống.

Dù vậy, Li chưa bao giờ từ bỏ việc học. Anh đặc biệt say mê vật lý và khoa học máy tính. Năm 25 tuổi, Li bắt đầu tự học lập trình thông qua các diễn đàn trực tuyến. Niềm đam mê công nghệ của anh được nhen nhóm từ rất sớm, chỉ từ những cuốn sách giáo khoa tin học mà em gái mang về nhà. “Tôi đọc đi đọc lại những cuốn sách ấy. Mỗi khái niệm đều khiến tôi tò mò”, Li chia sẻ.

Năm 2020, Li từng rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ phải tiến hành mở khí quản và cho biết anh khó có thể sống lâu. Tuy nhiên, một năm sau, khi tình cờ biết đến mô hình canh tác không cần đất, Li nảy ra ý tưởng táo bạo: Kết hợp Internet vạn vật (IoT) với nông nghiệp để xây dựng một hệ thống nông trại thông minh, có thể điều khiển từ xa.

Chỉ với một ngón tay còn cử động được, Li sử dụng bàn phím ảo để lập trình và hoàn thiện hệ thống điều khiển thông minh cho toàn bộ trang trại. Từ tưới tiêu, giám sát môi trường đến vận hành thiết bị, mọi khâu đều được tự động hóa.

Bà Wu Dimei, người đồng hành cùng con trai bại liệt khởi nghiệp thành công.

Đồng hành cùng Li trong hành trình đặc biệt này là mẹ anh, bà Wu Dimei. Sau khi bố mẹ Li ly hôn vào năm 2017, bà Wu trở thành người chăm sóc duy nhất của con trai. Dưới sự hướng dẫn chi tiết của Li, người mẹ từng không biết gì về mạch điện nay đã trở thành một “kỹ thuật viên siêu hạng”. Bà biết hàn bo mạch, lắp đặt hệ thống dây mạng, đấu nối thiết bị và bảo trì máy móc nông nghiệp.

Một trong những thành quả đáng chú ý nhất của hai mẹ con là việc tự tay lắp ráp một chiếc xe tự lái điều khiển từ xa để thu gom hàng hóa trong trang trại. Hiện tại, nông trại của Li Xia đã vận hành ổn định và bắt đầu mang lại lợi nhuận. Anh cũng lên kế hoạch thử nghiệm các công nghệ canh tác mới và mở rộng sản phẩm trong thời gian tới.