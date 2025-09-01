Những mặt hàng giảm giá nhiều nhất dịp 2/9

(VTC News) -

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không chỉ là thời điểm để mọi người nghỉ ngơi, du lịch mà còn là cơ hội "vàng" để mua sắm với hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn được các nhãn hàng tung ra. Năm nay, một số nhóm sản phẩm nổi bật đang được giảm mạnh nhất.

Thời trang giảm 80%

Nhiều thương hiệu thời trang trong và ngoài nước đang triển khai chương trình giảm giá lớn, đặc biệt ở nhóm quần áo mùa hè, giày dép và phụ kiện.

Một số sản phẩm thời trang cao cấp giảm tới 80%. (Ản: VnEconomy)

Mức giảm phổ biến từ 30 – 50%, một số thương hiệu cao cấp đưa ra ưu đãi tới 80% nhằm xả hàng trước mùa thu - đông. Theo ghi nhận, các trung tâm thương mại tại Hà Nội và TP.HCM đều có lượng khách tăng khoảng 20 – 25% so với ngày thường nhờ các ưu đãi này.

Điện máy, đồ gia dụng giảm đến 50%

Dịp lễ năm nay, nhóm hàng gia dụng thiết yếu như bếp điện, nồi cơm, chảo chống dính, bộ nồi inox được giảm từ 20 – 40%. Nhiều gia đình tranh thủ mua sắm do đây là mặt hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các siêu thị còn áp dụng chính sách mua combo với giá thấp hơn từ 10 - 15% so với mua lẻ.

Nhiều siêu thị điện máy tung khuyến mãi lên tới 50% cho tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa hay các thiết bị bếp như nồi chiên không dầu, bếp điện từ, lò vi sóng.

Ngoài ra, một số sản phẩm công nghệ như điện thoại, laptop, tai nghe, đồng hồ thông minh cũng có mức giảm sâu, kèm theo quà tặng hoặc voucher hấp dẫn.

Giá tour du lịch giảm 10 – 30%

Các công ty lữ hành đưa ra nhiều chương trình giảm giá tour ngắn ngày, đặc biệt là tour biển đảo và tour nghỉ dưỡng. Mức giảm trung bình 10 – 20%, có tuyến giảm tới 30% nếu đặt sớm.

Ngoài ra, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng tung gói ưu đãi “combo lễ” gồm phòng, ăn uống và dịch vụ đi kèm với mức giá cạnh tranh.

Thực phẩm, đồ uống

Các sản phẩm này thường được ưu tiên khuyến mãi do nhu cầu tăng cao trong các bữa tiệc gia đình và tụ họp. Trong dịp lễ, các siêu thị triển khai chương trình “giá sốc cuối tuần” cho các nhóm hàng tươi sống như thịt, hải sản, rau củ, mức giảm 10 - 25%.

Đồng thời, nhiều chuỗi nhà hàng, quán ăn áp dụng giảm 20 - 40% hóa đơn hoặc tặng kèm món khi khách đi nhóm đông. Đây được xem là giải pháp vừa giữ chân khách hàng, vừa kích thích chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ.

Có thể thấy, các chương trình khuyến mãi năm nay tập trung tôn vinh hàng Việt, với mức giảm trung bình 25-50% và cao nhất lên đến 80%.