Những điểm người lao động cần biết về trợ cấp thất nghiệp từ 2026

(VTC News) -

Từ năm 2026, Luật Việc làm mới quy định rõ điều kiện, mức hưởng và thời gian trợ cấp thất nghiệp, tác động trực tiếp đến quyền lợi người lao động khi nghỉ việc.

Hoàng Thọ
