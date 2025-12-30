Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan, phản ứng của ông Trump khiến tất cả bất ngờ

(VTC News) -

Hôm 29/12, Tổng thống Mỹ Donlad Trump nói với phóng viên khi được hỏi về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan (Trung Quốc) rằng: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và ông ấy chưa hề nói với tôi bất cứ điều gì về việc đó. Chắc chắn là tôi nhìn thấy nó rồi. Tôi không tin ông ấy sẽ làm điều đó".

Và khi được hỏi liệu cuộc tập trận có làm ông lo lắng không, ông Trump trả lời: "Không, không có gì làm tôi lo lắng cả. Họ tiến hành cuộc tập trận hải quân trong khu vực đó suốt 20 năm. Giờ đây, mọi người nhìn nhận việc đó theo một cách khác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Bắt đầu từ ngày 29/12, Chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc chính thức tổ chức lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa tiến hành cuộc diễn tập “Sứ mệnh chính nghĩa - 2025” tại eo biển Đài Loan và các khu vực phía Bắc, Tây Nam, Đông Nam và phía Đông đảo Đài Loan.

Người phát ngôn Chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Đại tá Thi Nghị cho biết cuộc tập trận tập trung vào các khoa mục như tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không, giành quyền kiểm soát toàn diện, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, cũng như răn đe đa chiều từ bên ngoài, với việc các tàu và máy bay tiếp cận đảo Đài Loan ở cự ly gần từ nhiều hướng, các binh chủng phối hợp đột kích, nhằm kiểm nghiệm năng lực tác chiến, thực chiến chung của các đơn vị thuộc chiến khu.

“Đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với các thế lực ly khai đòi Đài Loan độc lập và các thế lực can thiệp bên ngoài, là hành động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và gìn giữ thống nhất đất nước”, Đại tá Thi Nghị nhấn mạnh.

Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay dành cho hòn đảo này, khiến Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối gay gắt và cảnh báo sẽ “thực hiện các biện pháp mạnh” để đáp trả, cũng như sau những tuyên bố gây tranh cãi về hòn đảo này của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Đây được cho là lần đầu tiên Trung Quốc công khai tuyên bố các cuộc tập trận quanh Đài Loan nhằm mục đích “răn đe” các thế thực can thiệp bên ngoài.