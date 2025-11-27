Ông Trump khuyên Thủ tướng Nhật 'hạ nhiệt' các tuyên bố liên quan Đài Loan

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi không nên có những động thái hoặc phát biểu khiêu khích Trung Quốc liên quan tới vấn đề Đài Loan, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters)

Theo WSJ, ông Trump trao đổi với bà Takaichi sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi điện cho Tổng thống Mỹ, khẳng định việc “thống nhất Đài Loan là phần quan trọng của trật tự quốc tế hậu chiến".

Nguồn tin của WSJ cho biết Tổng thống Trump sau đó đã chủ động thu xếp cuộc gọi với bà Takaichi và “đề nghị bà không làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền Đài Loan”. Lời khuyến nghị của ông Trump được cho là mang tính nhẹ nhàng, đồng thời ông không gây sức ép yêu cầu bà Takaichi rút lại phát biểu.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, bà Takaichi phát biểu gây tranh cãi về vấn đề Đài Loan, khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt và làm bùng lên tranh cãi ngoại giao.

Bắc Kinh triệu tập Đại sứ Nhật và khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản; một số phim Nhật dự kiến phát hành tại Trung Quốc cũng bị hoãn lại.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump ngày 25/11, bà Takaichi cho biết hai bên thảo luận về cuộc gọi giữa ông Trump và ông Tập, cũng như quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật.

“Tổng thống Trump nói chúng tôi là những người bạn rất gần gũi và ông ấy sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào tôi cần”, bà nói.

Theo Reuters, đây là cuộc điện đàm đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản có phát ngôn gây tranh cãi về Đài Loan (Trung Quốc).

Tại cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu với các phóng viên rằng "sự ổn định của quan hệ Mỹ - Trung là vô cùng quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản".

Trong khi đó, theo Japan Times, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết nước này đang trên đà triển khai tên lửa tới đảo Yonaguni, miền nam Nhật Bản, gần Đài Loan (Trung Quốc).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đến thăm căn cứ quân sự trên đảo này hôm 23/11 (giờ địa phương). Ông Koizumi nói, kế hoạch triển khai tên lửa tới căn cứ này đang được tiến hành đúng tiến độ.