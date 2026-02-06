+
++
Podcast: Hành trình dùng AI tìm việc của U70
(VTC News) -
Nhiều người U70 làm chủ cuộc sống số khi chinh phục AI và công nghệ mới để quay lại thị trường lao động.
Tin mới
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân 2026
21:01 06/02/2026
Tin nóng
Phát hiện cơ sở sản xuất cà phê giả ở An Giang, bán ra thị trường 10 tấn
20:43 06/02/2026
Bản tin 113
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ở Tây Ninh đánh chết người, gây phẫn nộ
20:00 06/02/2026
Tin nóng
Cận Tết, ô tô chiếm trọn 6 làn đường Hà Nội, xe máy ‘leo’ vỉa hè né tắc
19:30 06/02/2026
Tin nóng
Bắt chủ công ty sản xuất cà phê trộn hóa chất, bán ra thị trường gần 1 tấn/ngày
19:08 06/02/2026
Bản tin 113
Dự báo tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán
19:04 06/02/2026
Thời tiết
Vì sao đến nay công an mới bắt Tài 'đen' - kẻ cầm đầu cướp ngân hàng ở Gia Lai?
19:03 06/02/2026
Bản tin 113
Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào
18:56 06/02/2026
Thời sự quốc tế
Quán bia biến tướng, hoạt động như bar ngoài trời tra tấn khu dân cư
18:45 06/02/2026
Bạn đọc
'Tiên tri' đúng sóng, tỷ phú bí ẩn Trung Quốc lãi 3 tỷ USD từ vàng
18:18 06/02/2026
VTC NEWS TV
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới
17:49 06/02/2026
Tin nóng
Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết ở Hội chợ Mùa Xuân
17:44 06/02/2026
Đời sống
Vietnam Post dùng công nghệ AI để tăng tốc lưu thông hàng hóa dịp cận Tết
17:39 06/02/2026
Chuyển đổi số
Livestream khiêu dâm trong khách sạn, một phụ nữ trẻ ở Lâm Đồng bị khởi tố
17:36 06/02/2026
Bản tin 113
Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động ở thế hệ trẻ
17:22 06/02/2026
Chuyển đổi xanh
Chuyển Nhà 247 và hành trình giúp việc chuyển văn phòng trở nên nhẹ nhàng hơn
17:21 06/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen
17:20 06/02/2026
Thời sự quốc tế
Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, giao dịch nghìn tỷ đồng
17:18 06/02/2026
Bản tin 113
Du học hè Singapore cùng VN Education - chắp cánh ước mơ, cùng bạn hội nhập
17:15 06/02/2026
Giáo dục
Tìm 2 con gái thất lạc, gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng
17:14 06/02/2026
VTC NEWS TV
Vietnam Airlines ra website: 'Cửa ngõ số' trong chiến lược hãng hàng không 5 sao
17:09 06/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM 'hốt bạc' mùa tất niên
17:02 06/02/2026
Thị trường
Hà Nội đón bác sĩ giỏi: Hỗ trợ tới 5,3 tỷ đồng, lo nhà ở, miễn học phí cho con
16:58 06/02/2026
Tin tức
Giáo viên TP.HCM được nhận quà Tết 2 triệu đồng
16:42 06/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Nữ diễn viên đóng Thiếu tá, 'người tình màn ảnh' của Steven Nguyễn trên phim VTV
16:39 06/02/2026
Sao Việt
Nhóm nhạc Secret Garden mặc áo dài, quay MV ở di sản Tràng An, Ninh Bình
16:30 06/02/2026
Ca Nhạc
Địa chỉ bán lẻ iPhone chính hãng và sửa chữa lấy liền tại Đà Nẵng
16:14 06/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chống cháy và an toàn công trình: Vai trò ngày càng lớn của thạch cao
16:09 06/02/2026
Thị trường
Vietlott 6/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/2/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 06/02/2026
Xổ số
McLaren điều chỉnh giá bán siêu xe Artura tại Việt Nam
16:00 06/02/2026
Tin xe 247