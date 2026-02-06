Đóng

Podcast: Hành trình dùng AI tìm việc của U70

(VTC News) -

Nhiều người U70 làm chủ cuộc sống số khi chinh phục AI và công nghệ mới để quay lại thị trường lao động.

Phương Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới