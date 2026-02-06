Giáo viên TP.HCM được nhận quà Tết 2 triệu đồng

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo về thực hiện chi quà Tết Bính Ngọ năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT.

Theo đó, sở triển khai đến các đơn vị việc thực hiện chi quà Tết Bính Ngọ năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị với mức chi 2 triệu đồng/người.

Cán bộ, công chức, giáo viên, người lao động trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM được chi quà Tết 2 triệu đồng/người. (Ảnh minh họa)

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (người lao động do cơ quan, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động) tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT (theo bảng lương tháng 2- 2026).

Nguồn kinh phí thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1), đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2): Các đơn vị tự cân đối từ nguồn tài chính của đơn vị để chi quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3), đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4): Ngân sách TP bổ sung dự toán kinh phí để chi quà tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị.

Đối với nhóm này, trước mắt, các đơn vị thực hiện chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2026. Đồng thời, các đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2026 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên) kèm bảng lương tháng 2/2026 để thuyết minh dự toán bổ sung, gửi Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc chi quà Tết Bính Ngọ theo đúng quy định, hướng dẫn.

Với nhiều khoản nhận được dịp cuối năm, thưởng Tết của giáo viên năm 2026 ở TP.HCM dao động từ 15-30 triệu đồng, có nơi lên tới 50-60 triệu đồng. Khoản tiền này bao gồm thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025 của TP.HCM, tiền thưởng theo Nghị định 73/2024, tiền tiết kiệm thu nhập cuối năm của nhà trường, tiền quà tết của TP và quỹ phúc lợi cuối năm của tùy từng trường.