Thưởng Tết năm 2026 tăng 13% so với năm ngoái

Thống kê của hơn 50.000 doanh nghiệp về kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Ất Tỵ.

