Giải Futsal HDBank thu hút hơn 16,3 triệu lượt xem

Chiều 6/2, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức các giải Futsal HDBank Quốc gia 2025 và phương hướng kế hoạch tổ chức năm 2026.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam; ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và các lãnh đạo ban, phòng của VOV.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tham dự hội nghị có ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn BĐVN, đồng Trưởng ban chỉ đạo Futsal quốc gia 2025; ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên thường trực BCH LĐBĐVN; ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, Đồng Trưởng ban tổ chức các Giải Futsal HDBank Quốc gia 2025 và đại diện các phòng chức năng LĐBĐVN.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Viên Minh)

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Tiến Sỹ ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức các giải futsal quốc gia.

Tổng Giám đốc VOV cho rằng sự đồng hành bền bỉ giữa VOV, VFF và các nhà tài trợ đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào futsal, thu hút ngày càng đông đảo khán giả quan tâm theo dõi.

Ông Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ tin tưởng trong năm 2026, các đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, hướng tới tổ chức các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả hơn.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Viên Minh)

Cũng tại hội nghị, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, khẳng định việc duy trì ổn định các giải futsal quốc nội như Giải Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia đã góp phần xây dựng hệ thống thi đấu có chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của futsal Việt Nam.

Theo ông Tú, chính từ môi trường thi đấu đó, nhiều cầu thủ trẻ đã trưởng thành, đóng góp trực tiếp cho đội tuyển quốc gia và giúp futsal Việt Nam đạt những bước tiến rõ rệt trên đấu trường khu vực và châu lục trong những năm qua.

Năm 2025 đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp VOV đồng hành cùng VFF và Nhà tài trợ Kim cương HDBank trong việc tổ chức hệ thống các Giải Futsal HDBank Quốc gia. Các giải đấu tiếp tục được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, ổn định, góp phần quan trọng vào việc phát triển phong trào futsal một cách bền vững.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn BĐVN phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Viên Minh)

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh futsal Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 20 thế giới. Tại Giải Futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại và giành quyền vào tứ kết, khẳng định sự tiến bộ rõ nét so với giai đoạn trước.

Ở đấu trường trong nước, Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2025 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6 tại Hà Nội và TP.HCM, áp dụng thể thức thi đấu sân nhà - sân khách.

Mùa giải khép lại với việc Thái Sơn Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch sau trận hòa 2-2 với Sahako ở lượt đấu cuối. Công tác tổ chức và truyền thông của giải tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao sức hút đối với người hâm mộ.

Ông Đỗ Tiến Sỹ đã trao Bằng khen của Tổng Giám đốc VOV tặng ông Trần Minh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc VOV. (Ảnh: Viên Minh)

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2025, tổ chức tại TP.HCM, kết thúc với chức vô địch thuộc về Thái Sơn Bắc. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu để lại dấu ấn khi tiếp tục khai thác hiệu quả các hoạt động truyền thông sáng tạo, trong đó có ca khúc chủ đề “Vinh quang trên những bước chân” do nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách thể hiện.

Ở lĩnh vực phong trào, Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM 2025 thu hút sự tham gia của 12 cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM giành chức vô địch sau chiến thắng 4-1 trước Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM trong trận chung kết, qua đó cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của futsal trong giới trẻ.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, tổng lượt xem của ba hệ thống giải Futsal HDBank trong năm 2025 đạt hơn 16,3 triệu lượt trên các nền tảng số, tăng khoảng 152% so với năm 2024. Đây được xem là kết quả nổi bật, phản ánh hiệu quả từ công tác tổ chức, truyền thông chuyên nghiệp cùng sự đồng hành lâu dài của VOV, VFF và HDBank.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: Viên Minh)

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng công bố kế hoạch tổ chức các Giải Futsal HDBank Quốc gia năm 2026, trong đó có việc mở rộng Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp tục duy trì các giải Vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia và tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm VOV đồng hành cùng futsal Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Đỗ Tiến Sỹ đã trao Bằng khen của Tổng Giám đốc VOV tặng ông Trần Minh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc VOV, nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác chỉ đạo và tổ chức các giải futsal quốc gia.