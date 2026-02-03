Kết quả Việt Nam vs Indonesia, tứ kết giải Futsal châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

Việt Nam 2-3 Indonesia 4' Lindrey 11' Adriansyah Đa Hải 25' 26' Gunawan Đa Hải 37'

Đội tuyển Việt Nam đấu với Indonesia ở tứ kết giải Futsal châu Á 2026. Trước đối thủ có trình độ tương đương nhưng hiệu quả hơn, sự yếu kém ở khâu tận dụng cơ hội khiến đội tuyển Việt Nam bị loại.

Trong suốt trận đấu, Indonesia không áp đảo được đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, đội chủ nhà phòng thủ rất chắc chắn và trong những tình huống tấn công, họ cho thấy sự bình tĩnh và dứt khoát.

Đội tuyển Việt Nam thủng lưới lần đầu ở ngay phút thứ tư, khi bóng đập vào cầu thủ Việt Nam khiến thủ môn Phạm Văn Tú không kịp phản ứng. Bàn thua này khiến các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi sa sút cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Đội tuyển Việt Nam thất bại vì tận dụng cơ hội quá kém.

Châu Đoàn Phát và đồng đội xử lý bóng lúng túng, ra quyết định không hợp lý và mắc sai lầm. Pha bóng lỗi của Nguyễn Đa Hải mở ra cơ hội cho đội tuyển Indonesia nâng tỷ số lên 2-0.

Đội tuyển futsal Việt Nam thay đổi đáng kể ở hiệp 2, cải thiện được lối chơi. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đa Hải thắp hy vọng bằng cú dứt điểm khéo léo trong tình huống đối mặt thủ môn.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Hector Souto - người từng làm việc nhiều năm ở Việt Nam - cho thấy sự cao tay. Ông cho đội chủ nhà dâng cao ép sân ngay sau bàn thua. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam bối rối, liên tiếp lộ ra sơ hở không kịp điều chỉnh và nhận bàn thua.

Đội tuyển Việt Nam tấn công trong tình thế không còn gì để mất và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm quá kém vẫn là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam. Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Ngọc Ánh... liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Bàn rút ngắn tỷ số của Đa Hải không đủ giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược tình thế. Indonesia thắng 3-2 và giành quyền vào bán kết. Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa có lần thứ 2 lọt vào top 4 giải châu Á, dù đây là cơ hội tốt nhất so với việc phải đối đầu Nhật Bản, Iran, Uzbekistan ở các giải trước.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam: Phạm Văn Tú (1), Châu Đoàn Phát (4), Nguyễn Mạnh Dũng (5), Nguyễn Thịnh Phát (10), Đinh Công Viên (14).

Indonesia: Ahmad Habiebie (2), Muhammad Rizki Xavier (3), Mochammad Rahmattulah (4), Israr Megantarar (5), Firman Adriansyah (10).

Thông tin trận đấu Việt Nam và Indonesia

Indonesia là đương kim vô địch môn bóng đá trong nhà của SEA Games. Sau nhiều năm sa sút, đội tuyển xứ vạn đảo dần vươn lên trở lại. Trong những lần đối đầu trước đây, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn luôn gặp khó trước đối thủ này. Quan trọng hơn, đây là giải đấu mà Indonesia được chơi trên sân nhà.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn "thay máu" lực lượng, thiết lập lại đội hình và lối chơi. Điểm yếu của thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi là khả năng kết thúc tình huống cũng như duy trì sự tập trung ở hàng thủ. Trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam thất bại chỉ vì bàn thua ở 1 pha bóng bất cẩn.

Indonesia có nhiều lợi thế. Dù vậy, về thực lực, đội bóng xứ vạn đảo không chiếm ưu thế rõ rệt so với đội tuyển Việt Nam. Ở SEA Games 33, khi đội tuyển này giành huy chương vàng, họ vẫn thua đội tuyển Việt Nam 0-1. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi có cơ sở để tự tin.