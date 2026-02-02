Nổi giận mắng trọng tài, huấn luyện viên Ninh Bình bị cấm chỉ đạo

(VTC News) -

Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt huấn luyện viên Gerard Albadalejo (câu lạc bộ Ninh Bình) 10 triệu đồng, cấm làm nhiệm vụ 2 trận. Án phạt này có hiệu lực ở tất cả các giải đấu thuộc hệ thống do LĐBĐ Việt Nam quản lý.

Huấn luyện viên Gerard Albadalejo bị phạt sau khi có những lời lẽ gay gắt, chỉ trích trọng tài ở trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Ninh Bình ở vòng 12 V.League, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) tối qua (1/2). Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lao vào sân, tiến đến trọng tài ngay khi trận đấu kết thúc. Ông tiếp tục thể hiện sự giận dữ trong buổi họp báo sau đó.

HLV Albadalejo bị phạt vì chỉ trích trọng tài.

Người cầm còi trận đấu giữa CLB CAHN và Ninh Bình tối qua là ông Razlan Joffri Bin Ali, điều hành phòng VAR là ông Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail. Cả 2 trọng tài này đều là người Malaysia.

"Trọng tài phá hỏng trận đấu này. Tôi không hài lòng về công tác trọng tài. Tôi không thể tưởng tượng nổi trọng tài lại có những hành động như vậy, thổi những tình huống rất khó hiểu. Đó là sự hổ thẹn", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nổi nóng. Trước đó, ngay khi trận đấu kết thúc, ông Albadalejo lao vào sân, tiến về phía trọng tài nhưng bị các trợ lý can ngăn.

Huấn luyện viên Albadalejo cho rằng trọng tài xử ép câu lạc bộ Ninh Bình. Theo lời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, trọng tài rút thẻ vàng cho cầu thủ của ông nhưng lại bỏ qua cho đội CAHN trong tình huống tương tự.

"Trọng tài người Việt Nam nên cầm còi ở trận đấu này. Họ xứng đáng làm công việc của mình. Trọng tài Malaysia đến đây xử ép chúng tôi để làm gì? Tôi không hiểu nổi. Không tin được trọng tài hôm nay có hành động như vậy. Nếu là một trận đấu sòng phẳng, với một trọng tài Việt Nam, tôi nghĩ không có gì phức tạp", ông Albadalejo nói.

Ninh Bình mở tỷ số ngay phút thứ 2 sau pha lập công của Geovane Magno. Alan Sebastiao ghi 2 bàn giúp CAHN dẫn ngược 2-1. Sau đó, Dụng Quang Nho nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến Ninh Bình chỉ còn 10 người trên sân.

Trước giờ nghỉ, Alan hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 3-1 cho CAHN. Sang hiệp hai, Trần Thành Trung ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội khách.