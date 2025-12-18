Thủ tướng: Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, mất thời gian

(VTC News) -

Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06, chiều 18/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian triển lãm tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đầu tư, là động lực phát triển nhanh, bền vững của mỗi quốc gia.

"Muốn tăng trưởng kinh tế hai con số, muốn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, muốn đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì không có con đường nào khác là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số)", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu rõ quan điểm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính và Đề án 06 phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tạo nhiều đột phá để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên so với khu vực, thế giới.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới với các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, chuẩn hóa toàn diện quy trình, thủ tục hành chính, đảm bảo thống nhất trên toàn quốc; triệt để khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để thay thế hồ sơ giấy…

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính các cấp, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền.

"Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, mất thời gian; việc nào ai làm tốt nhất thì giao cho người đó làm; việc nào người dân và doanh nghiệp làm tốt hơn thì để người dân và doanh nghiệp làm", Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu công khai kết quả, số liệu cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì bảo đảm an ninh mạng. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn về tài chính, kinh phí và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Luật Bưu chính (sửa đổi).

Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia (hoàn thành trong tháng 1/2026); nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu với các cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (hoàn thành trong quý I/2026).

Bộ Công an cũng được yêu cầu phối hợp với các bộ ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số (hoàn thành trong quý I/2026); phối hợp Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 1/2026.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, trình Thủ tướng ban hành trong tháng 1/2026.

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược trong Danh mục Công nghệ chiến lược…

Về chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, Thủ tướng lưu ý các bộ ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an đăng ký, sử dụng hạ tầng tập trung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Bộ Công an có trách nhiệm đề xuất phương án xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia mới theo lộ trình.

"Đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phủ sóng 5G băng thông rộng, Internet vệ tinh Starlink và quy hoạch hạ tầng năng lượng điện, năng lượng xanh cho các Trung tâm dữ liệu. Đẩy mạnh rà soát, phân loại dữ liệu, xây dựng lộ trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng ngay các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu. Bộ Công an khẩn trương triển khai nền tảng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp", Thủ tướng nêu rõ.

Về phát triển nguồn nhân lực, các bộ, ngành, địa phương triển khai đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đảm bảo khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trên nền tảng "Bình dân học vụ số".

Thủ tướng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân thực hiện xuất sắc việc triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

"Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, càng trong gian khó, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng thông qua sức mạnh của sự đổi mới và sáng tạo và chúng ta sẽ tỏa sáng hơn nữa trong kỷ nguyên mới.

Chính phủ cam kết sẽ luôn kiến tạo, đồng hành, dỡ bỏ mọi điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính thực sự trở thành động lực, nguồn lực mới, cổ vũ cả dân tộc vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng phát biểu.

Gửi lời chúc "năm mới, tư duy mới, công nghệ mới, thắng lợi mới", Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ phát huy tinh thần dân tộc, dám nghĩ, dám làm, nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng; mỗi người dân hãy chủ động trở thành những "công dân số" văn minh, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng số để làm chủ tương lai, chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân.