Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất thuốc giả, bán trên Shopee, TikTok

Qua đấu tranh, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của nhóm người trong đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả vừa bị triệt phá. Để qua mắt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, chúng thiết lập một quy trình khép kín.

Các phương tiện, máy móc nhóm người trang bị, sử dụng để sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cụ thể, lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hiểu biết của người dân, nhất là người cao tuổi và phụ nữ, các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi, thuê nhà xưởng, nhân công, đầu tư máy móc để sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả như thuốc xương khớp, sản phẩm làm trắng da, cân bằng nội tiết, thực phẩm tăng chiều cao, bổ sung DHA…

Các sản phẩm mà chúng sản xuất mang nhãn hiệu giả như Glucosamine, Collagen Biontin, DHA Plus, GH Creation, Viên nám Glutathion 600, professor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ), Cường lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan….

Nhóm người thường thuê địa điểm sản xuất tại khu vực vắng người qua lại, xa khu dân cư, công nhân sản xuất là anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương khác.

Chúng dùng máy trộn nguyên liệu, chia viên sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm; sử dụng các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tài khoản bán hàng trên TikTok, Shopee.

Đồng thời, nhóm này livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link dẫn đến trang bán hàng giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng, tuy nhiên đều là các trang giả mạo thương hiệu.

Những kẻ trong đường dây thiết lập quy trình khép kín, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đặc biệt, chúng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi, quan tâm rất lớn.

Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp, người bán không để thông tin hoặc mờ một phần thông tin về kho hàng gây khó khăn cho người mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, chúng cũng thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu người tiêu dùng.

Đường dây này bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá vào ngày 28/1, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng Viên nám Glutathion 600 do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu.

Cơ quan công an cũng đồng loạt thực hiện khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Một số kẻ liên quan đến đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội thực hiện khám xét thêm 4 địa điểm khác là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa tại Hà Nội.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995, trú phường Bằng Liệt, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990, trú tại CT1C phòng 1408 Thông Tấn Xã, phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp,… (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất gồm: 1.120kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại); hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác (với số lượng phụ gia như trên nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỷ đồng); 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

Các loại thuốc, thực phẩm chức năng giả do nhóm người sản xuất và bán được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm người sản xuất, bán ra thị trường số lượng thuốc và thực phẩm chức năng giả rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hoá triển khai lực lượng, triệu tập làm việc với nhóm người có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TP.HCM.

Khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của những người liên quan, lực lượng công an thu giữ 35 thùng carton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như: Professor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ), Cường lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa cốt thần kinh cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn, Toan Thống Linh...

Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 26 người về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.