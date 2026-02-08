Nhiều thành phố châu Âu cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch

(VTC News) -

Thủ đô Amsterdam của Hà Lan cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch và thịt tại các không gian công cộng, bao gồm hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Động thái đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu tại châu Âu.

Đề xuất trên lần đầu được Amsterdam đưa ra vào năm 2020, khi thành phố trở thành địa phương đầu tiên trên thế giới xem xét cấm quảng cáo các sản phẩm gây hại cho khí hậu. Kể từ đó, nhiều quốc gia và thành phố tại châu Âu bắt đầu triển khai các biện pháp tương tự.

Thành phố Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh: Shutterstock)

Cuối tháng 1, Hội đồng thành phố Amsterdam thông qua đề xuất của đảng Xanh GroenLinks và đảng bảo vệ quyền động vật Partij voor de Dieren về việc cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch và thịt tại không gian công cộng.

Quy định mới có hiệu lực từ tháng 5 năm nay. Các quảng cáo bị cấm bao gồm quảng cáo hàng không, quảng cáo du thuyền và quảng cáo ôtô chạy xăng.

“Quyết định cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch được đưa ra vào thời điểm then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu”, bà Femke Sleegers, điều phối viên sáng kiến Quảng cáo không nhiên liệu hóa thạch (Reclame Fossielvrij), cho biết trong lần đầu đề xuất lệnh cấm.

“Những quảng cáo khiến nhiên liệu hóa thạch trở nên ‘bình thường’ sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu. Chúng không được phép xuất hiện tại thành phố hay quốc gia đã cam kết thực hiện Thỏa thuận Paris”, bà Sleegers nhấn mạnh.

Amsterdam không phải địa phương duy nhất tại Hà Lan áp dụng biện pháp này. Trước đó, nhiều thành phố như Utrecht, The Hague, Zwolle, Delft và Nijmegen đã triển khai các lệnh cấm quảng cáo tương tự.

Các nhóm vận động môi trường cho rằng quảng cáo nhiên liệu hóa thạch cần được kiểm soát giống như quảng cáo thuốc lá và rượu bia.

“Cũng giống như chính sách chống hút thuốc sẽ không hiệu quả nếu quảng cáo thuốc lá xuất hiện khắp nơi. Chính sách khí hậu của chúng ta sẽ không hiệu quả nếu sản phẩm nhiên liệu hóa thạch được quảng bá ở mọi góc phố”, bà Sleegers nói.

Trong khi đó, Pháp đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch theo luật khí hậu ban hành năm 2022.

Luật tại Pháp cấm quảng cáo đối với các sản phẩm năng lượng liên quan nhiên liệu hóa thạch, gồm xăng dầu, năng lượng từ đốt than và hydrocarbon.

Các doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt 20.000 - 100.000 euro và tăng gấp đôi nếu tái phạm.

Tại Italy, thành phố Florence cũng đang chuẩn bị triển khai biện pháp tương tự. Một nghị quyết thông qua đầu tháng 2 đồng nghĩa Florence có thể trở thành thành phố đầu tiên tại Italy cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch trong không gian công cộng.

Các nội dung quảng cáo bị nhắm tới bao gồm quảng cáo chuyến bay, du thuyền, hợp đồng năng lượng hóa thạch và ôtô.

Việc hạn chế quảng cáo các sản phẩm phát thải cao đang được xem là một trong những công cụ chính sách mới nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng và giảm tác động môi trường.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đẩy mạnh mục tiêu trung hòa carbon, các biện pháp quản lý quảng cáo được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.