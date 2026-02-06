Bước ngoặt thị trường ô tô châu Âu: Xe điện vượt xe xăng

(VTC News) -

Theo dữ liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô châu Âu (ACEA), khu vực Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên ghi nhận doanh số xe thuần điện (BEV) lần đầu vượt xe xăng vào tháng 12/2025, trong bối cảnh thị trường ô tô khu vực đang chuyển dịch sang các dòng xe điện hóa.

Cụ thể, xe BEV chiếm 22,6% lượng xe đăng ký mới tại EU trong tháng 12/2025, nhỉnh hơn xe xăng với 22,5%.

Xe hybrid, bao gồm cả dòng sạc ngoài, vẫn là nhóm chiếm thị phần lớn nhất với 44%.

Tổng quan năm 2025, xe BEV chiếm 17,4% thị phần EU, tăng 3,8% so với năm trước. Xe hybrid chiếm 34,5% và tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhất. Trong khi đó, tổng thị phần xe xăng và diesel giảm xuống còn 35,5%, so với 45,2% năm 2024.

Biểu đồ thể hiện sự phát triển doanh số bán xe điện và xe xăng từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2025. (Nguồn: Reuters)

Số liệu đăng ký xe thường được xem là đại diện cho doanh số bán hàng thực tế.

EU ghi nhận 1,88 triệu xe điện pin đăng ký mới trong năm 2025. Bốn thị trường lớn nhất, chiếm 62% tổng lượng đăng ký, đều tăng trưởng, gồm Đức (+43,2%), Hà Lan (+18,1%), Bỉ (+12,6%) và Pháp (+12,5%).

Đăng ký xe hybrid tăng lên 3,73 triệu xe, nhờ tăng trưởng tại các thị trường lớn như Tây Ban Nha (+23,1%), Pháp (+21,6%), Đức (+8%) và Italy (+7,9%).

Xe hybrid sạc ngoài đạt hơn một triệu xe, tăng mạnh tại Tây Ban Nha (+111,7%), Italy (+86,6%) và Đức (+62,3%), nâng thị phần lên 9,4%.

Riêng trong tháng 12/2025, so với cùng kỳ năm trước, đăng ký xe BEV tăng 51%, hybrid sạc ngoài tăng 36,7% và hybrid thường tăng 5,8%.

Ngược lại, đăng ký xe xăng trong năm 2025 giảm 18,7% tại tất cả thị trường lớn. Pháp giảm mạnh nhất với 32%, tiếp theo là Đức (-21,6%), Italy (-18,2%) và Tây Ban Nha (-16%).

Tổng cộng có 2,88 triệu xe xăng đăng ký mới trong năm, kéo thị phần xuống còn 26,6% so với 33,3% năm trước.

Xe diesel tiếp tục xu hướng giảm mạnh, khi lượng đăng ký giảm 24,2%, còn 8,9% thị phần. Trong tháng 12, xe xăng giảm 19,2% và diesel giảm 22,4% so với cùng kỳ.

Thị trường ô tô EU đang chuyển dịch rõ rệt sang xe điện và hybrid. (Ảnh: AWJ)

Dữ liệu cho thấy EU đang chuyển dịch rõ rệt sang xe điện và hybrid, dù các nhà hoạch định chính sách đang xem xét nới lỏng quy định khí thải, cho phép xe động cơ đốt trong tồn tại lâu hơn.

Các chuyên gia tin rằng xe điện sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong những năm tới.

Tổng thư ký E-Mobility Europe Chris Heron cho biết các hãng xe châu Âu đang thích ứng bằng cách tung ra các mẫu xe điện giá phải chăng hơn, đồng thời nhiều quốc gia triển khai chính sách hỗ trợ mới.

“Chúng tôi đang thấy người tiêu dùng dần chấp nhận. Chúng tôi tin rằng doanh số tại châu Âu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026”, ông nói.

Chi phí vận hành thấp là một trong những yếu tố hấp dẫn của xe điện. Nghiên cứu của BEUC cho thấy, xe điện cỡ nhỏ và trung bình đang dần trở nên rẻ hơn so với xe xăng hoặc hybrid khi xét đến tổng chi phí sở hữu, bao gồm cả chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.

Bên cạnh đó, hạ tầng sạc công cộng tại EU đang được mở rộng nhanh chóng. Tính đến cuối năm 2025, châu Âu vận hành hơn 1,14 triệu điểm sạc công cộng, tăng từ khoảng 1,09 triệu vào cuối quý III cùng năm.

Trong đó, số lượng trạm sạc nhanh (DC) chiếm khoảng 17,7% tổng số điểm sạc, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài và phương tiện vận tải nặng.

Thị trường xe điện Việt Nam chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng. (Ảnh: Vinfast)

Không chỉ tại châu Âu, Việt Nam cũng chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng của thị trường xe điện, với nhiều cột mốc chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô trong nước.

Tháng 12/2025 ghi nhận mức doanh số kỷ lục mà một hãng xe từng đạt được trong một tháng tại thị trường Việt Nam, với 27.649 xe ô tô điện VinFast đến tay khách hàng.

Tổng kết cả năm 2025, Vinfast bán ra tổng cộng 175.099 xe tại thị trường Việt Nam. Đây là con số kỷ lục về số lượng ô tô của một thương hiệu bán ra thị trường Việt Nam từ trước đến nay, thậm chí cao hơn gấp đôi so với thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng Toyota (74.206 chiếc).

Ở mảng xe máy, VinFast cũng ghi nhận doanh số kỷ lục với hơn 400.000 xe bán ra trong năm 2025, tăng 473% so với năm trước, chính thức vượt qua Yamaha để trở thành hãng xe máy lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Honda.

PwC, một trong bốn công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới, xếp Việt Nam vào nhóm thị trường xe điện “tăng trưởng siêu tốc”.

Tỷ lệ xe điện trong tổng lượng xe bán ra tại Việt Nam đạt 33% vào năm 2025, cao hơn mức trung bình của 6 nước ASEAN được khảo sát (17%) và chỉ đứng sau Singapore (72%).

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi chính sách ưu đãi của chính phủ, như miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện đến năm 2027, cùng với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng sạc và nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về lợi ích môi trường.