Các hãng ô tô kiên định đặt xe điện làm trọng tâm chiến lược

Các lãnh đạo ngành ôtô toàn cầu khẳng định tiếp tục đặt xe điện (EV) ở vị trí trung tâm trong chiến lược sản phẩm tại châu Âu, sau khi Liên minh châu Âu (EU) chỉ đưa ra “mức linh hoạt rất nhỏ” trong việc sửa đổi lệnh cấm xe chạy xăng vào năm 2035.

“Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi sang xe điện”, ông Sjoerd Knipping, giám đốc điều hành của Kia châu Âu, cho hay. “Những thay đổi trong quy định của EU có thể mang lại cho chúng tôi thêm chút linh hoạt ở đây ở đó, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ đảo ngược chiến lược chỉ trong một sớm một chiều”.

Ông Knipping đưa ra nhận định trên tại Triển lãm Ôtô Brussels (Bỉ), nơi hãng xe Hàn Quốc giới thiệu mẫu xe điện nhỏ nhất và rẻ nhất của mình, dự kiến có giá dưới 30.000 euro (hơn 920 triệu đồng).

Các hãng ô tô tiếp tục đặt trọng tâm chiến lược vào xe điện dù châu Âu nới lỏng lệnh cấm xe động cơ đốt trong. (Ảnh: Reuters)

Tháng trước, EU đề xuất bãi bỏ luật buộc các hãng xe phải cắt giảm lượng khí thải xuống mức 0 vào năm 2035. Động thái làm dấy lên lo ngại trong các tổ chức môi trường rằng các hãng ôtô có thể làm chậm quá trình chuyển sang xe điện, tương tự xu hướng đang diễn ra tại Mỹ.

Tuy nhiên, các lãnh đạo ngành cho rằng những điều chỉnh được EU đề xuất là rất hạn chế và chi phí triển khai quá cao.

Theo quy định mới, các hãng xe vẫn được phép duy trì lượng khí thải tương đương 10% mức của năm 2021, đồng thời tiếp tục bán một số dòng xe chạy xăng và xe hybrid. Tuy vậy, Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu lượng khí thải này phải được bù đắp bằng việc sử dụng thép carbon thấp và nhiên liệu bền vững.

Một lãnh đạo trong ngành ước tính các điều kiện nghiêm ngặt đó trên thực tế đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất chỉ được phép phát thải khoảng 3% so với mức của năm 2021.

“Chiến lược sản phẩm của chúng tôi về cơ bản vẫn không thay đổi”, ông Bruno Vanel, giám đốc sản phẩm của Renault, cho biết. Ông nhấn mạnh hãng xe Pháp sẽ tiếp tục phát triển các mẫu xe điện giá phải chăng, song song với các lựa chọn khác như xe hybrid và xe điện mở rộng tầm hoạt động, sử dụng động cơ đốt trong nhỏ làm nguồn nhiên liệu dự phòng.

“Hướng đi rõ ràng là hướng tới xe điện. Chắc chắn như vậy. Điều này không thay đổi”, ông Vanel nói thêm.

Ông Antonio Filosa, giám đốc điều hành của Stellantis, thậm chí chỉ trích gay gắt các đề xuất điều chỉnh gần đây trong chính sách khí hậu của EU, cho rằng Brussels "không đi đủ xa" để hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô châu Âu, vốn đang chịu áp lực lớn từ chi phí chuyển đổi sang xe điện.

Trong khi đó, ông Emanuele Cappellano, người mới đảm nhiệm vai trò đứng đầu hoạt động của tập đoàn tại châu Âu, cho rằng cần có thêm dư địa linh hoạt để cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, vừa duy trì sản lượng sản xuất trên toàn khu vực.

Tuy nhiên, ông Cappellano nhấn mạnh công ty “không kêu gọi quay trở lại với động cơ đốt trong”.

Những người chỉ trích việc EU nới lỏng lệnh cấm xe chạy xăng vào năm 2035 gần đây cảnh báo nguy cơ các nhà sản xuất ôtô phương Tây bị tụt lại phía sau các đối thủ Trung Quốc, vốn đã đạt được nhiều bước tiến đang kể tại châu Âu với các mẫu xe điện giá thấp được tích hợp phần mềm tiên tiến.

Theo công ty nghiên cứu Benchmark Mineral Intelligence, trong năm 2025, doanh số xe điện tại châu Âu tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt kỷ lục 2,9 triệu xe, chiếm 24% tổng lượng xe mới bán ra trong khối.

Trong số các thương hiệu Trung Quốc, Zeekr - đơn vị xe điện của Geely - cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng danh mục xe điện tại thị trường châu Âu trong năm 2026.

“Rõ ràng là công nghệ tốt hơn chính là xe điện. Vấn đề là toàn bộ ngành công nghiệp cần chấp nhận điều đó và đặt đúng trọng tâm cũng như sự cân bằng phù hợp”, ông Lothar Schupet, quyền giám đốc điều hành của Zeekr châu Âu, nhận định.