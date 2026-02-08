KCNA: Đại hội Đảng lần thứ 9 của Triều Tiên sẽ diễn ra cuối tháng 2

(VTC News) -

Quyết định được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 27 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII, diễn ra ngày 7/2.

Theo truyền thông nhà nước KCNA, hội nghị được tổ chức tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, chỉ đạo hội nghị.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự Hội nghị lần thứ 27 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 7/2/2026. Hình ảnh do KCNA công bố ngày 8/2/2026. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Hội nghị nhất trí thông qua quyết định tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 9 tại Bình Nhưỡng vào cuối tháng 2/2026.

Theo Reuters, Đại hội Đảng là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Triều Tiên, được tổ chức 5 năm một lần nhằm định ra các mục tiêu và định hướng chính sách lớn của đất nước.

Trước thềm Đại hội, chủ tịch Kim Jong-un đã thị sát nhiều cơ sở quân sự và kinh tế, trong đó có địa điểm phóng tên lửa hành trình và một tổ hợp nhà kính quy mô lớn, động thái được truyền thông nhà nước mô tả là nhằm nhấn mạnh các thành tựu trong điều hành chính sách quốc gia.

Giới phân tích quốc tế cho biết đang theo dõi sát các tín hiệu liên quan đến nội dung nghị sự và những hoạt động bên lề Đại hội, bao gồm khả năng tổ chức duyệt binh và sự xuất hiện của các khách mời cấp cao.