(VTC News) -

Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 4/1, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa được cho là đã rơi xuống biển.

Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ tháng 11 năm ngoái, diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự và thử nghiệm vũ khí.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. (Ảnh minh họa)

Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi tăng hơn gấp đôi năng lực sản xuất các loại vũ khí dẫn đường chiến thuật trong chuyến thị sát gần đây tại một nhà máy đạn dược.

Trong những tuần qua, ông Kim liên tục thăm các cơ sở chế tạo vũ khí, thị sát tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trực tiếp giám sát các vụ thử tên lửa.

Các hoạt động này diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến tổ chức vào năm tới, nơi Bình Nhưỡng sẽ đề ra những mục tiêu chính sách quan trọng cho giai đoạn tiếp theo.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên trước đó đã tiến hành vụ thử thành công một loại tên lửa đất đối không tầm xa mới, được cho là có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên tới 200km. Vụ phóng diễn ra trên vùng biển Nhật Bản, với sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh đây là hoạt động thường kỳ của Cơ quan Tên lửa cùng các viện nghiên cứu phòng không trực thuộc, nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa năng lực phòng không quốc gia.

Hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa mới được triển khai trên bệ phóng cơ động, nhiều khả năng thuộc hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6, từng lần đầu ra mắt vào tháng 10/2020.

Giới quan sát quân sự quốc tế lâu nay đánh giá Pyongae-6 là đối trọng trực tiếp của hệ thống S-400 do Nga phát triển, xét cả về triết lý thiết kế lẫn vai trò chiến thuật trong mạng lưới phòng không nhiều tầng.