Triều Tiên phô diễn pháo phản lực siêu mạnh, bắn trúng mục tiêu hơn 350km

(VTC News) -

KN-25 bắn đạn thật

Ngày 27/1, Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành cuộc bắn đạn thật với biến thể nâng cấp của hệ thống pháo phản lực tầm xa KN-25, loại vũ khí được phương Tây đánh giá là pháo phản lực có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay.

Cuộc diễn tập được giám sát trực tiếp bởi Cục Tên lửa Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho thấy mức độ ưu tiên đặc biệt của Bình Nhưỡng đối với hệ thống này trong cấu trúc răn đe quân sự.

Loạt pháo phản lực KN-25 của Triều Tiên. Ảnh Military Watch

Trong loạt bắn, bốn quả rocket được phóng liên tiếp và được xác nhận đạt tầm bắn 358,5 km, tiến sát ngưỡng tối đa 400 km mà KN-25 từng được công bố. Truyền thông nhà nước Triều Tiên mô tả cuộc thử nghiệm là minh chứng thực tế cho năng lực “răn đe chiến lược”, đồng thời khẳng định bệ phóng đã được cải tiến để thực hiện các “nhiệm vụ tấn công đặc biệt”, tích hợp hệ thống dẫn đường chính xác tự động, giúp rocket duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh.

Giới phân tích nhận định, với tầm bắn như vậy, KN-25 có thể bao phủ gần như toàn bộ bán đảo Triều Tiên, đặt nhiều căn cứ không quân, sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và hạ tầng quân sự trọng yếu của đối phương vào tầm hỏa lực.

Đây là bước mở rộng đáng kể vai trò của pháo phản lực, vốn trước nay chủ yếu được coi là vũ khí yểm trợ chiến thuật tầm trung.

“Xóa nhòa ranh giới” giữa rocket và tên lửa

KN-25 được đưa vào biên chế từ năm 2019 và ngay lập tức gây chú ý vì cấu hình cũng như thông số vượt trội so với pháo phản lực truyền thống. Hệ thống sử dụng cả bệ phóng 4 ống và 6 ống, trong đó biến thể bánh xích được đánh giá cao nhờ khả năng cơ động tốt ở địa hình rừng núi, giúp tăng khả năng sống sót trước các đòn tập kích phản pháo.

Một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ từng nhận định KN-25 “xóa nhòa ranh giới giữa rocket và tên lửa”, khi sở hữu hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, dẫn đường quán tính kết hợp vệ tinh và thiết kế khí động học hiện đại. Tầm bắn của KN-25 thậm chí vượt qua nhiều loại tên lửa đạn đạo chiến thuật, trong khi chi phí mỗi quả rocket được cho là thấp hơn đáng kể.

So sánh trong khu vực, Trung Quốc có tổ hợp PCL-191 có thể tấn công mục tiêu ở cự ly tới 500 km, nhưng đó là khi sử dụng tên lửa, còn tầm bắn tối đa của rocket cỡ lớn 370 mm chỉ khoảng 350 km. Điều này khiến KN-25 nổi bật như một trường hợp hiếm hoi đạt tầm gần 400 km bằng rocket thuần túy.

Hệ thống KN-25. Ảnh Military Watch

Về mặt tác chiến, dù KN-25 có thể dùng để tập kích các khu đô thị lớn, giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tiến hành đòn phủ đầu chính xác nhằm vào sân bay, kho đạn, trung tâm chỉ huy và hệ thống phòng không, qua đó làm tê liệt năng lực phản ứng của đối phương ngay từ giai đoạn đầu xung đột.

Cuộc thử nghiệm mới nhất cũng được cho là mang hàm ý xuất khẩu. Trong bối cảnh Nga đang nhập khẩu lượng lớn vũ khí và đạn dược từ Triều Tiên, bao gồm nhiều loại pháo và rocket, KN-25 có thể trở thành một trong những mặt hàng chiến lược mà Bình Nhưỡng muốn chào bán, vừa để thu ngoại tệ, vừa để khẳng định vị thế là nhà cung cấp hỏa lực tầm xa đáng gờm.

Việc liên tục hoàn thiện KN-25 cho thấy Triều Tiên đang theo đuổi cách tiếp cận dựa trên hỏa lực chính xác tầm xa giá rẻ nhưng số lượng lớn, tạo ra sức ép thường trực đối với đối thủ. Trong bức tranh đó, mỗi loạt bắn KN-25 không chỉ là một cuộc thử nghiệm kỹ thuật, mà còn là thông điệp chính trị - quân sự rõ ràng: Bình Nhưỡng sở hữu trong tay công cụ có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến trường ngay từ những phút đầu tiên.