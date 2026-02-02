Ảnh hiếm trang trại nhà kính lớn nhất Triều Tiên

Ông đánh giá cao hoạt động của đội ngũ nghiên cứu khi áp dụng hệ thống sản xuất tích hợp thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp quản lý và sản xuất nông trại nhà kính cũng như một số công nghệ tài nguyên tái tạo có giá trị cao, nhằm giảm thiểu chi phí và tiêu thụ sản phẩm.