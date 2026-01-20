Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra dân thường điều khiển UAV sang Triều Tiên

(VTC News) -

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 20/1 đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện đối với nghi án một dân thường điều khiển máy bay không người lái (UAV) bay sang Triều Tiên, khẳng định đây là hành động “không thể chấp nhận được” và tiềm ẩn nguy cơ gây căng thẳng nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp Nội các được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Lee đặt câu hỏi về năng lực giám sát an ninh của Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ vụ việc.

“Không thể để một dân thường đưa UAV sang Triều Tiên vì mục đích trái phép. Vì sao chúng ta lại không phát hiện được việc một UAV đã bay sang phía Bắc?” ông Lee nói.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng việc một dân thường xâm nhập không phận Triều Tiên bằng máy bay không người lái “chẳng khác nào khởi đầu một cuộc chiến”, có thể tạo ra những căng thẳng không cần thiết với Bình Nhưỡng và gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố một UAV từ Hàn Quốc đã xâm nhập không phận nước này. Bình Nhưỡng sau đó công bố hình ảnh mảnh vỡ và các bức ảnh chụp trên không những toà nhà mà nước này cho là thiết bị đã ghi lại.

Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh, nếu kết quả điều tra xác định một công dân Hàn Quốc liên quan, người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi bị coi là kích động Bình Nhưỡng.

Hồi tuần trước, bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, đã kêu gọi Seoul điều tra vụ việc và cảnh báo rằng mọi hành động khiêu khích có thể dẫn đến những tình huống nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Lee đang tìm cách cải thiện quan hệ liên Triều kể từ khi ông nhậm chức hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các nỗ lực này đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Bình Nhưỡng.