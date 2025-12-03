Tổng tống Hàn Quốc muốn xin lỗi Triều Tiên

Phát biểu tại buổi họp báo với phóng viên nước ngoài tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh: "Tôi cảm thấy mình nên xin lỗi, nhưng rồi lưỡng lự khi nói ra điều đó. Tôi lo ngại lời xin lỗi có thể trở thành vấn đề gây ra xung đột chính trị, ý thức hệ và khi đó chính phủ sẽ bị quy chụp là ủng hộ Triều Tiên".

Cùng với đó, khi được hỏi liệu ông có nghĩ đến việc đưa ra lời xin lỗi cấp nhà nước về hành động này như một cách giúp giảm bớt căng thẳng liên Triều hay không, ông Lee tiếp tục nói: "Các bạn đang đọc được suy nghĩ của tôi".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: The Korea Times)

Bình luận của ông Lee được đưa ra trong bối cảnh một cố vấn đặc biệt đang tiến hành điều tra về vấn đề máy bay không người lái. Người tiền nhiệm của ông Lee, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và một số phụ tá thân cận của ông trong quân đội bị cáo buộc ra lệnh triển khai máy bay không người lái mang theo tờ rơi chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Bình Nhưỡng vào tháng 10/2024 nhằm kích động Triều Tiên trả đũa và lấy đó làm cái cớ để ban bố thiết quân luật.

Tổng thống Lee cũng mô tả mối quan hệ liên Triều "chặt chẽ đến mức không còn lỗ hổng nào" và nhấn mạnh những biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương của Seoul có thể cần thiết để mở lại kênh liên lạc.

Trong bài phát biểu, ông Lee tiếp tục bày tỏ ý sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề gây tranh cãi lâu nay liên quan đến cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, nói rằng Seoul có thể thảo luận về việc thu hẹp quy mô tập trận nếu cần thiết để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán mới giữa Washington và Bình Nhưỡng.

"Nếu cần thiết phải tạo động lực cho đối thoại và nếu nó đóng vai trò là đòn bẩy chiến lược cho Mỹ, chúng ta có thể thảo luận", ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh Washington có ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của Bình Nhưỡng và lưu ý giới lãnh đạo Triều Tiên coi Mỹ, thay vì Hàn Quốc là bên duy nhất có khả năng cung cấp những đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

Tuy nhiên, ông Lee lập luận rằng Seoul phải tiếp tục tạo ra môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán và cho rằng cách tiếp cận này rất quan trọng để Hàn Quốc duy trì vai trò "chủ chốt" trong việc định hình tương lai của Triều Tiên.