Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

(VTC News) -

Theo thông tin từ Hàn Quốc và Nhật Bản, ngày 7/11, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Đây là động thái nối tiếp hàng loạt vụ phóng tên lửa trong hai tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bày tỏ mong muốn đối thoại với Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa nghi là loại tầm ngắn, được phóng từ khu vực phía tây bắc Triều Tiên, gần biên giới Trung Quốc, bay khoảng 700 km. Hệ thống giám sát của Hàn Quốc và Mỹ phát hiện thấy dấu hiệu chuẩn bị phóng và theo dõi toàn bộ quỹ đạo bay, đồng thời chia sẻ thông tin với Nhật Bản.

Tin Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phát trên truyền hình tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/10/2025. (Ảnh: REUTERS)

Chính phủ Nhật Bản xác nhận Triều Tiên phóng vật thể có thể là tên lửa đạn đạo, nhiều khả năng rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chưa có báo cáo thiệt hại nào.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc tuần trước, ông Trump tái khẳng định sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, làm dấy lên hy vọng về khả năng diễn ra một cuộc gặp bất ngờ. Tuy nhiên, cuộc gặp đã không xảy ra. Ông Trump nói vẫn sẵn sàng trở lại khu vực để gặp ông Tập.

Lần gần nhất ông Trump và ông Kim gặp nhau là tại làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Dù chưa phản hồi lời mời mới, ông Kim từng nói có “nhiều kỷ niệm đẹp” về các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ và sẽ không ngại đối thoại nếu Washington ngừng yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích chính quyền ông Trump “gây hấn” khi áp đặt trừng phạt các quan chức và tổ chức của nước này với cáo buộc rửa tiền, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.

Trong chuyến thăm gần đây, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, nhấn mạnh lực lượng Mỹ đóng quân tại đây vẫn tập trung răn đe Bình Nhưỡng, dù Washington muốn mở rộng khả năng “linh hoạt” ứng phó các mối đe dọa khu vực.

Tháng trước, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa tầm ngắn, trong đó có loại được cho là siêu vượt âm, cùng tên lửa hành trình đối hải, ngay trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump.