Triều Tiên phóng pháo phản lực khi Bộ trưởng Mỹ thị sát biên giới

Ngày 4/11, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông tin Triều Tiên thực hiện vụ phóng lựu pháo về phía vùng biển ngoài khơi phía bắc biển Hoàng Hải vào khoảng 16h ngày 3/11.

Vụ phóng diễn ra chưa đầy một giờ trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đến thăm doanh trại Bonifas - cơ sở chỉ huy của tiểu đoàn an ninh thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Khu Phi quân sự (DMZ).

Pháo binh Triều Tiên diễn tập trước khi Bộ trưởng Mỹ thị sát biên giới.

"Quân đội của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của Triều Tiên theo thế phòng thủ chung kiên định giữa Hàn Quốc và Mỹ, duy trì năng lực cũng như tư thế có khả năng ứng phó mạnh mẽ với mọi mối đe dọa", JCS thông tin.

JCS cũng cho biết, Triều Tiên cũng bắn khoảng 10 quả pháo phản lực hôm 2/11.

Tháng 10, Triều Tiên bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ khoảng một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đến thăm Hàn Quốc nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Sau chuyến thăm, ông Trump đồng ý chia sẻ công nghệ bí mật để cho phép Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Thông báo này được ông Trump đưa ra trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sau khi Triều Tiên công bố hoạt động chế tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nhân chuyến thăm Hàn Quốc, ông Hegseth cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cũng đến thăm làng đình chiến Panmunjom, khu vực an ninh chung (JSA) tại khu vực biên giới giữa hai miền. Đây là chuyến thị sát chung đầu tiên của bộ trưởng quốc phòng hai nước tại khu vực này kể từ năm 2017.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Hegseth đánh giá chuyến thăm Panmunjom mang ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ.

Hôm 3/11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jin Yong-sung và người đồng cấp Mỹ Dan Caine tổ chức cuộc họp Ủy ban Quân sự Hàn - Mỹ (MCM) tại Seoul, chuẩn bị cho Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM).