Triều Tiên phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm

(VTC News) -

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố ngày 23/10 về vụ thử tên lửa siêu vượt âm (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên ngày 23/10 cho biết các vụ thử tên lửa mới nhất của nước này đã sử dụng một hệ thống siêu vượt âm mới, khẳng định bước tiến trong việc củng cố năng lực răn đe hạt nhân.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), 2 tên lửa siêu vượt âm đã đánh trúng chính xác mục tiêu trên đất liền ở khu vực phía Bắc. KCNA mô tả hệ thống này là “chiến lược”, ám chỉ các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Báo cáo được công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa từ khu vực phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, bay khoảng 350 km về hướng đông bắc trước khi rơi xuống đất liền.

KCNA không nêu rõ tên của hệ thống tên lửa được thử nghiệm. Tại lễ duyệt binh hồi đầu tháng, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã giới thiệu một số loại vũ khí mới, trong đó có hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn được cho là gắn phương tiện lướt siêu vượt âm.

Ông Pak Jong-Chon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tham dự vụ thử ngày 22/10. Ông Pak tuyên bố “hệ thống vũ khí tiên tiến mới là minh chứng rõ nét cho việc Triều Tiên không ngừng nâng cấp năng lực kỹ thuật tự vệ” và nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe chiến tranh và phòng vệ.

Đây là thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6. Vụ thử diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến đến Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp cao APEC.