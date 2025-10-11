Đóng

Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

(VTC News) -

Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên trong hai ngày 9–10/10/2025 tại Bình Nhưỡng.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới